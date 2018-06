Commercio | Di Maio | Iva non aumenterà E sull’evasione | «Invertire onere prova» 

Governo - Di Maio all’assemblea di ConfCommercio : “Iva non aumenterà e clausole si salvaguardia saranno disinnescate” : “L’Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate”. Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, lo afferma in occasione dell’assemblea di Confcommercio. L'articolo Governo, Di Maio all’assemblea di Confcommercio: “Iva non aumenterà e clausole si salvaguardia saranno disinnescate” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Di Maio all'assemblea di ConfCommercio : 'L'Iva non aumenterà' : DIRETTA Nella prima parte del 2018 l'economia italiana è in rallentamento. Peggiora il clima di fiducia di famiglie e imprese. La crescita a fine 2018 dovrebbe attestarsi all'1,2% per rallentare ...

"Sull'Iva non si tratta". ConfCommercio chiede garanzie a Salvini e Di Maio. Mattarella chiede "sforzi" per "consolidare la fiducia" : C'è un tema centrale che domina l'Assemblea annuale di Confcommercio: l'aumento dell'Iva. Scongiurarlo è quello che chiedono a gran voce i commercianti, è quanto il nuovo Governo sta assicurando negli ultimi giorni (ma senza ancora dire come), ed è quanto chiede una delegazione di Padova che ha inscenato un flash mob davanti alla sede: "Sangalli, siamo con te" c'è scritto sulla scritta a sostegno del presidente ...