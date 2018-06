Come mai fallirà la Germania?

Nato - Di Maio : restiamo - siamo alleati Usa ma dialoghiamo con Putin Come sempre : Oggi il primo Consiglio dei ministri: focus su pensioni e nomine dei viceministri. Il neo premier volerà in Canada per il G7. Intanto il "vice" Di Maio cerca di smorzare le polemiche sulla Nato: "il nostro è un governo alleato agliStati Uniti che vuole lasciare l'Italia negli accordi, nellealleanze, garantendo continuita' a quello che è già stato".

Il nostro stile di vita diventa voto e ci rende responsabili di vittime Come Soumaila : Se questo sarà un governo ambientalista, lo vedremo e lo speriamo. Però io (e tanti ambientalisti come me) non riusciamo a star sereni. Non può esistere rispetto dell’ambiente senza accoglienza e solidarietà sociale. Il fenomeno migratorio è strettamente connesso con l’ambiente: non ci sono solo le guerre (causate spesso dal petrolio) a spingere le popolazioni fuori dai paesi di origine, ci sono anche le siccità, le sempre più frequenti ...

'68 - il Vietnam Come non l'avete mai letto : dal 26 giugno in edicola : Un' escalation che spinse milioni di persone a invocare la pace, negli USA e in molti altri paesi del mondo. Martedì 26 giugno in edicola e venerdì 29 giugno in fumetteria, debutta la nuova ...

Vittorio Feltri a valanga contro Luigi Di Maio : 'Fa ridere un ministro del Lavoro Come lui' : 'Fa ridere un ministro del Lavoro come Luigi Di Maio , lui che non ha lavorato un giorno in vita sua. E' un paradosso che merita di essere segnalato'. Il direttore di Libero Vittorio Feltri , ospite ...

Di Maio : «Pensioni - quota 100 per superare la legge Fornero» | Cos'è? Come funziona? E quanto costa? : Il tema pensioni è fondamentale; rivedere il Jobs act per ridurre la precarietà I dubbi di Camusso: spieghi cosa c’è dietro, che idee ha. I tavoli di crisi Alitalia e Ilva

Di Maio : «Pensioni - quota 100 per superare la legge Fornero» - Cos'è? Come funziona? E quanto costa? : Gli risponde dal Festival dell'Economia a Trento la leader Cgil Susanna Camusso , chiedendogli, su Jobs act e pensioni, di spiegare «cosa c'è dietro queste affermazioni, oltre i titoli: che idea c'è ...

Di Maio : «Basta Fornero - sì a quota 100» Come funziona (e quanto costerebbe)? : Il tema pensioni è fondamentale; rivedere il Jobs act per ridurre la precarietà I dubbi di Camusso: spieghi cosa c’è dietro, che idee ha. I tavoli di crisi Alitalia e Ilva

Di Maio è carico : 'Come rivediamo il Jobs Act : crea troppa precarietà - e la Fornero....' : La gente non ha certezza neanche più per prenotarsi le vacanze non solo per sposarsi e se dobbiamo dare più forza all'economia la dobbiamo ridurre', ha detto. 'Spesometro via e investire nelle auto ...

Valentino Rossi in pole position/ Al Mugello è la settima : mai nessuno Come il Dottore! (MotoGp) : Valentino Rossi in pole position, al Mugello è la settima: mai nessuno come il Dottore! Nelle qualifiche della MotoGp al Gp Italia capolavoro del numero 46 Yamaha(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 16:35:00 GMT)

Di Maio : "Via la Fornero con la Quota 100". Ecco Come funziona : Luigi Di Maio ha inziato il suo mandato da ministro del Lavoro ponendo sul tavolo due questioni pesanti: la rivisitazione del Jobs Act e il superamento della Fornero . Il ministro pentasetllato ha già ...

Governo Conte - ecco i ministri e chi sono : da Di Maio e Salvini e ai suoi fedelissimi Bonafede agli “istituzionali” Come Moavero. Poi il prof di educazione fisica e il generale : Alla Farnesina un montiano che iniziò con Ciampi, Moavero Milanesi. All’Economia un eurocritico vicino a Brunetta. All’Ambiente il generale dei forestali della Terra dei Fuochi. Fino ai grillini della prima ora che guideranno ministeri “pesanti” come la Giustizia (Bonafede) e le Infrastrutture (Toninelli). E poi i due leader che volevano fare il presidente del Consiglio e saranno invece vice: Luigi Di Maio e Matteo ...

Denis Verdini - consigli a Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Ecco Come umiliare gli arroganti tedeschi' : 'Gli umili saranno i primi'. Denis Verdini scomoda il Vangelo per fornire a Matteo Salvini e Luigi Di Maio , ri-lanciati al governo, un consiglio politico: 'Solo con l'umiltà sarà possibile ...

