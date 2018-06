Com’è finita gara-3 delle finali NBA tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers

Com’è finita gara-2 delle finali NBA tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers : I Golden State Warriors hanno vinto gara-2 delle finali dei playoff NBA contro i Cleveland Cavaliers e si sono portati 2-0 nella serie (vince la prima squadra che arriva a 4 vittorie). La partita è finita 122-103, con Golden State The post Com’è finita gara-2 delle finali NBA tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers appeared first on Il Post.

Com’è finita gara-1 dei playoff NBA tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers : Questa notte si è giocata a Oakland (California) gara-1 delle finali dei playoff NBA tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers: ha vinto Golden State 124-114, dopo un tempo supplementare e soprattutto dopo un finale di partita incredibile. A 4.5 The post Com’è finita gara-1 dei playoff NBA tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers appeared first on Il Post.

Com’è finita gara-7 dei playoff NBA tra Golden State Warriors e Houston Rockets : Si è giocata questa notte a Houston, per decidere chi si giocherà la finale contro i Cleveland Cavaliers The post Com’è finita gara-7 dei playoff NBA tra Golden State Warriors e Houston Rockets appeared first on Il Post.

Com’è finita la Serie A : Con la vittoria della Juventus, il record di punti del Napoli, il ritorno dell'Inter in Champions League e la conferma dell'Atalanta, fra le altre cose The post Com’è finita la Serie A appeared first on Il Post.