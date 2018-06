Clienti Iliad o MVNO? TIM vi tenta con TIM 7 ExtraGo New a 7 euro al mese

Ritardi nelle spedizioni delle SIM : Iliad si scusa e rassicura i Clienti coinvolti : Sono alcuni giorni che molti di voi ci segnalano Ritardi nelle spedizioni delle loro SIM Iliad e oggi l'azienda ammette la cosa inviando delle email di scuse a tutti i clienti coinvolti. L'articolo Ritardi nelle spedizioni delle SIM: Iliad si scusa e rassicura i clienti coinvolti proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Special 20GB e 30GB sono disponibili anche per Clienti ILIAD : Vodafone Special 20GB e Special 30GB sono i due piani tariffari dedicati per chi vuole passare in Vodafone e sono disponibili anche per i clienti ILIAD Passare da ILIAD a Vodafone con i due piani tariffari ad hoc da 7 euro Sei appena passato ad essere cliente ILIAD per usufruire del fantastico piano tariffario a […]

Iliad - a cosa hanno diritto i Clienti del nuovo operatore? : Benedetto Levi, ad di Iliad Italia Tra i curiosi che in questi giorni si stanno informando sull’operatore telefonico francese Iliad appena sbarcato in Italia, non mancano persone che vogliono conoscere le condizioni di un contratto con un soggetto che sul nostro territorio è ancora sconosciuto. In ottemperanza alle delibere dell’Agcom Iliad ha messo a disposizione online la propria carta dei servizi, un’integrazione del ...

Vodafone offre Vodafone Special Minuti 20 Giga o 30 Giga ad alcuni ex Clienti e a chi proviene da Iliad : Con una nuova campagna dedicata ad alcuni suoi ex clienti Vodafone offre loro la possibilità di tornare attivando Vodafone Special Minuti 20 Giga o 30 Giga

Scopriamo tutte le funzioni disponibili nell'area Clienti Iliad : Quali sono le funzioni dell'area clienti Iliad? Scopriamo insieme le opzioni che vi permetteranno di conoscere tutto sulla vostra SIM e quali servizi potete attivare o disattivare.

Iliad - arriva il nuovo operatore di telefonia : le offerte per i primi Clienti : Iliad è il quarto operatore di telefonia in Italia nato dalla fusione della 3 e della Wind. Il suo ingresso nel mercato è stato molto atteso dagli utenti italiani interessati alle sue offerte che, a quanto pare, nel suo paese di origine sarebbero state capaci di rivoluzionare, non poco, il mercato degli operatori francesi con le sue tariffe molto più basse. Il nuovo operatore ha promesso soprattutto limpidezza ed agevolazioni economiche nel ...

Iliad Numero Servizio Clienti : Quale è il Numero di Iliad? Come contattare Servizio Clienti Iliad? Quale è il Numero dell’assistenza Clienti di Iliad? Ecco che Numero devi chiamare per contattare l’assistenza di Iliad. Numero verde Iliad Italia. Numero Clienti Iliad Numero verde Iliad Come abbiamo visto nei nostri precedenti articoli, è ormai tutto pronto per il lancio in Italia del nuovo operatore Iliad, che si prepara a […]