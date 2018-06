Città ' blindata' per le manifestazioni pubbliche

Apre l’Ambasciata Usa a Gerusalemme : Città blindata - scontri al confine Gaza-Israele : Sono già due le vittime palestinesi delle violenze esplose stamattina - e ancora i ncorso - ai confini della Striscia di Gaza, dove migliaia stanno manifestando in concomitanza con l’inaugurazione del l’Ambasciata Usa a Gerusalemme , prevista per stasera. Lo ha annunciato il ministero della Sanità del governo dell’Autorità nazionale palestinese (Anp)...

Milano - attesa per il corteo anarchico contro Eni. Città blindata e massima allerta : Brucia ancora il ricordo del 1 maggio di tre anni fa quando i black block scatenarono una guerriglia urbana. Ed è per questo che c’è attesa e preoccupazione per il corteo contro l’Eni e il mondo delle multinazionali organizzato da varie realtà dell’antagonismo militante. Si prevede infatti la presenza di centinaia di anarchici delle frange più dure, e black-bloc provenienti da varie altre Città italiane ed estere. Non a caso, lungo il ...

Roma-Liverpool - scatta l'allerta : arrivano i primi tifosi - Città blindata. Cinque zone a rischio da stasera : ... in una guerriglia per le strade: il direttore sportivo della Roma Monchi chiede ai romanisti di colorare la città di giallorosso e Francesco Totti di essere 'responsabili', perché 'il mondo ci ...

Roma - i due ultrà a processo il 24 maggio/ Scontri di Liverpool : Città blindata per il ritorno : Roma , i due ultrà a processo il 24 maggio : rinviati a giudizio Lombardi e Sciusco per il pestaggio di Sean Cox prima della gara con il Liverpool ad Anfield Road(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 00:29:00 GMT)

All'assalto del Santuario della Madonna dell'Arco - 500.000 «fujenti» - malori tra la folla. Città blindata con barriere antiterrorismo : Centomila e più visualizzazioni in poche ore per streaming realizzati in un Santuario dove, normalmente, non c'è campo per i cellulari. «Basta avvicinarsi all'immagine della Vergine " ribatte padre ...