Cina | migliaia di euro per 20 grammi del meteorite dello Yunnan

Pena di morte - numeri in calo ma migliaia di esecuzioni segrete in Cina : Amnesty International: 993 condanne contro le 1.032 del 2016. Lieve aumento negli Usa, mentre in 20 paesi dell'Africa subsahariana la Pena capitale è stata abolita

Pena di morte - Amnesty : in Cina migliaia di esecuzioni in segreto. Ecco i numeri a livello mondiale : La Pena capitale continua ad essere ancora applicata nel mondo. Nel rapporto annuale 2017 (leggi il rapporto) Amnesty International ha registrato almeno 993 esecuzioni in 23 paesi: il quattro per cento in meno rispetto al 2016 e il 39 per cento in meno rispetto al 2015. La maggior parte delle esecuzioni sono avvenute, nell’ordine, in Cina, Iran, Arabia Saudita, Iraq e Pakistan. La Cina è rimasta nel 2017 lo stato dove si esegue la ...