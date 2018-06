Ciclismo | niente gare ufficiali per Chris Froome fino al Tour de France | solo

sportfair

(Di giovedì 7 giugno 2018)ha deciso di non partecipare a nessuna gara ufficiale in vista delde, il britannico svolgeràricognizioni per prepararsi al meglio alla Grande Bouclenon prenderà parte a nessuna gara ufficiale da qui alde, che partirà il prossimo 7 luglio. Il vincitore del Giro d’Italia ha deciso di ricaricare le batterie, svolgendoed esclusivamente ricognizioni sulle strade che ospiteranno la Grande Boucle. Il corridore del Team Sky comincerà la prossima settimana ad allenarsi sulle Alpi, facendo base a Chatel, in Alta Savoia, come avvenuto negli scorsi anni.impegnidunque perdal 27 maggio al 7 luglio, giorno in cui si presenterà al via di unche non vede di buon occhio la sua presenza, per via del caso salbutamolo della Vuelta ancora in ballo. Si è vociferato in questi giorni di un possibile incontro a ...