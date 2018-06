Ciclismo | Andrè Greipel vicino all’addio alla Lotto Soudal

Ciclismo - Giuseppe Martinelli : “Se fossi in Fabio Aru non andrei al Tour de France” : Giuseppe Martinelli lo conosce piuttosto bene Fabio Aru. Dal 2012 al 2017 in Astana, squadra in cui è presente il tecnico italiano, lo ha diretto alla vittoriosa Vuelta del 2015 ed a due podi nel 2014 e nel 2015 al Giro d’Italia. Un sodalizio felice che si è concluso nel 2017, per la decisione del sardo di tentare una nuova avventura nella UAE Team Emirates. In merito alla programmazione di Aru, Martinelli ha espresso un suo parere, ...

Ciclismo - Giro del Belgio 2018 : André Greipel concede il bis. Decimo posto per Riccardo Minali : Il tedesco André Greipel concede il bis e vince anche la seconda tappa del Baloise Belgium Tour, allungando in testa alla classifica generale grazie agli abbuoni. Lo sprint ha sorriso dunque al corridore teutonico della Lotto-Soudal che ha sfruttato la sua grande potenza negli ultimi metri, pur essendo vittima di una foratura. Nonostante una ruota sgonfia, Greipel è riuscito a prevalere, battendo l’olandese Wouter Wippert. Si è ripetuto, ...

Ciclismo - Giro del Belgio 2018 : André Greipel conquista la prima tappa davanti al nostro Riccardo Minali : L’italiano Riccardo Minali (Astana) ha centrato il secondo posto nella prima tappa del Giro del Belgio, una frazione pianeggiante di 178.8 chilometri attorno a Buggenhout. Nella volata finale il giovane corridore nostrao è stato preceduto di un battito di ciglia dal forte velocista teutonico André Greipel: per il 35enne tedeco della Lotto Soudal è la quinta vittoria del 2018. Una stage caratterizzata da una fuga, comprendente sei corridori tra ...

Ciclismo - Tom Boonen accusa Fabian Cancellara : “Mi ha rubato il Fiandre 2010 - aveva un motorino nella bicicletta!” : Tom Boonen ha accusato pubblicamente Fabian Cancellara in un’intervista rilasciata a RTBF: “Mi ha sconfitto al Giro delle Fiandre 2010 perché aveva un motorino nella sua bicicletta, io ne sono convinto”. In quell’occasione lo svizzero vinse la Ronde battendo il belga con un attacco fulminante. Molti appassionati, nel corso degli anni, hanno manifestato dei dubbi sull’azione dell’elvetico che mise in così seria ...

Ciclismo - Terpstra è un missile - suo il Giro delle Fiandre : N on è bastato lo sprint tutto all'attacco a Vincenzo Nibali per arginare la progressione di Niki Terpstra e riportare il Giro delle Fiandre in Italia dopo 11 anni. Lo Squalo strappa a 27 chilometri ...

Ciclismo - Giro delle Fiandre : trionfa Terpstra. Nibali - una prima niente male : Vincenzo Nibali il segno lo lascia sempre, anche in una gara per lui complicatissima che affrontava per la prima volta in carriera. Non si è presentato al Giro delle Fiandre per onor di firma: è ...

Ciclismo - Fiandre all'olandese Terpstra : 17.32 L'olandese Niki Terpstra fa suo il Giro delle Fiandre in 8h21'17" per distacco sul danese Pedersen e il belga Gilbert. Terpstra fa la differenza nel tratto che va verso il Patenberg, ultimo muro di giornata. Sagan è subito marcato da Benoot e Gilbert. Lo slovacco tenta un ultimo assalto, ma non si libera degli inseguitori. Moscon e Trentin avevano già dovuto alzare bandiera bianca sul Kwaremont. Van Avermaet vince la volata dei battuti ...

Ciclismo femminile - Giro delle Fiandre 2018 : dominio di Anna van der Breggen! La campionessa olimpica trionfa in solitaria : Un’altra straordinaria impresa per Anna van der Breggen che conquista il Giro delle Fiandre, imponendosi in solitaria sul traguardo di Oudenaarde. La fuoriclasse olandese ha sferrato l’attacco sul Kruisberg, a quasi 30 km dall’arrivo, diventando irraggiungibile per tutte. La campionessa olimpica di Rio 2016 aggiunge così anche il Fiandre al suo già magnifico palmares. Podio tutto olandese completato da Amy Pieters, che sigla così anche la ...

DIRETTA/ Giro delle Fiandre 2018 : info streaming video e tv. Gruppo sempre compatto (Ciclismo oggi 1 aprile) : DIRETTA Giro delle Fiandre 2018 streaming video e tv: percorso, orari e vincitore della grande classica belga di ciclismo con 18 Muri, possibili favoriti e debutto di Nibali (oggi 1 aprile)(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 12:18:00 GMT)

Giro delle Fiandre 2018 - perché è la più bella gara in linea dell’intera stagione del Ciclismo : di Gius Molly Si corre domani, nel giorno di Pasqua, la 102° edizione della Ronde Van Vlaanderen, il Giro delle Fiandre, da molti appassionati ritenuta la più bella gara in linea dell’intera stagione ciclistica. Sì, perché a differenza di altre corse, che col tempo si sono fatte molto meno selettive, il Fiandre è, come Roubaix e Lombardia, una corsa molto selettiva in cui la volata di un folto gruppo è una possibilità che si avvicina allo ...

Ciclismo - Nibali affronta il Giro delle Fiandre : vittoria a 33 - 00 : Il favorito, come ormai d'obbligo nelle classiche, è il tricampione del mondo Sagan, primo qualche giorno fa alla Gand-Wevelgem: il bis al Fiandre, vinto già nel 2016, si gioca a 4,00. Lo segue, a 6,...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Al Fiandre in punta di piedi. Che duro il percorso del Mondiale!” : Dopo l’impresa della Milano-Sanremo, il Giro delle Fiandre. 264,7 km di ostacoli e muri (18) da superare e vivere, quasi tutto di un fiato. Vincenzo Nibali ci prova, è motivato e vuol cimentarsi in una corsa che lo ha sempre affascinato per le sue difficoltà e particolarità. La seconda Classica Monumento che il corridore italiano vuole affrontare con determinazione ma conscio di essere un “debuttante”. “E’ una corsa ...