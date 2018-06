Ciclismo | al via la Haute Route Stelvio 2018

Al via i Mondiali di Russia 2018 - motori e Ciclismo sempre presenti : tutti gli appuntamenti del mese di giugno : Dai Mondiali di Russia 2018 alle appassionanti sfide… a motore e in bicicletta: tutti gli appuntamenti sportivi del mese di giugno Arriva l’estate, ma lo sport non va mai in vacanza. Il campionato di calcio di Serie A è terminato, ma a giugno iniziano i Mondiali di Russia 2018 che, seppur senza l’Italia, regaleranno forti emozioni. Entro metà mese, inoltre, verrà decretata la squadra campione d’Italia di pallacanestro ...

Ciclismo - ragazzo ferito in una gara : Elia Viviani dona la sua maglia ciclamino del Giro : Il campione olimpico di Ciclismo Elia Viviani ha voluto donare la propria maglia ciclamino, autografata, conquistata all'ultimo Giro d'Italia ad un giovane ciclista veronese, Andrea Fagnani , del team ...

Ciclismo – Oltre i limiti : Rapha presenta Gavia Race Cape : Ciclismo Oltre i limiti, Rapha presenta Gavia Race Cape: un’edizione limitata realizzata con la speciale tecnologia Polartec® NeoShell® È sulla salita del Gavia che il ciclista americano Andy Hampsten, durante il 71° Giro d’Italia del 1988, ha scritto la storia del Ciclismo. Sfidando gelo, pioggia e fatica, grazie alla forza mentale e la voglia di conquistare la maglia rosa è riuscito a realizzare il suo più grande sogno: vincere il ...

LAURA BETTO/ Giro d'Italia 2018 - il volto sexy del Ciclismo : “Oggi scriviamo la storia di questo sport” : LAURA BETTO è il volto di Rai 2 per il Giro d'Italia, al timone de "La grande corsa": modella, attrice ed ex ciclista, ecco le sue parole sul rush finale(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 15:17:00 GMT)

Ciclismo - DOMENICA A MELFI LA RANDONNÉE "LA VIA DEI TEMPLARI"

Ciclismo - al via l’Eroica di Montalcino : tutto pronto per la seconda edizione : L’Eroica di Montalcino 2018 vi aspetta da domani a domenica per regalare una serie infinita di splendide emozioni, non solo a pedali Da domani, venerdì 25 maggio, a domenica 27 i collezionisti di belle emozioni ed amanti del Ciclismo eroico saranno a Montalcino, per la seconda edizione di Eroica Montalcino che vedrà al via ciclisti da ventisei diversi Paesi, di quattro continenti. Già dopo la prima edizione, dunque, Montalcino suscita un ...

Ciclismo : Tour of the Alps - Froome al via : ANSA, - ROMA, 11 APR - Richie Porte nel 2015, Mikel Landa nel 2016 e Geraint Thomas nel 2017: da tre anni i corridori di una squadra, la Sky, dominano la scena, prima al Giro al Trentino e ora al Tour ...

Ciclismo : la Veranda’s Willems sarà al via della Freccia del Brabante : Un consulto con la famiglia di Michael Goolaerts e la dura decisione: la Veranda’s Willems – Crelan sarà al via della Freccia del Brabante che si disputerà mercoledì. Nonostante la dolorosa morte del corridore belga la compagine ha deciso di provare ad andare avanti, con tantissima tristezza, provando magari ad onorare la memoria del 22enne. L’ufficialità è arrivato con un comunicato su Twitter. After careful consultation with the family ...