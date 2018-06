Ciak d' Oro 2018 | tutti i vincitori

Ciak d’oro - i vincitori – Chiamami con il tuo nome miglior film - cinque premi ad Ammore e Malavita : Luca Guadagnino piace alla gente. Che lo premia a furor di popolo per il suo bellissimo Chiamami col tuo nome con Ciak d’oro come miglior film. Ma non solo: all’opera candidata all’’Oscar del regista italiano vanno anche il Ciak per il miglior montaggio e miglior manifesto. Insomma, un ottimo bottino per un autore fino allo scorso anno poco amato in patria e senz’altro meglio apprezzato altrove: ma si sa, la parola Oscar pesa molto nelle ...