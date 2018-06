Ci sono nuovi sospetti sugli “attacchi acustici” in Cina contro i diplomatici statunitensi

Chi sono D'Uva e Patuanelli - i nuovi capigruppo M5s alla Camera e al Senato : Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli sono i nuovi capigruppo M5s rispettivamente alla Camera e al Senato. Lo ha deciso l'assemblea dei parlamentari riunita ieri sera dopo il voto di fiducia al governo Conte...

Tre nuovi album per Lady Gaga? La popstar tra il successore di Joanne - duetti jazz e colonne sonore : Tre nuovi album per Lady Gaga sono in lavorazione contemporaneamente? La teoria è stata avanzata da Forbes sulla base delle indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni e ha certamente un suo fondamento. Avvistata più volte in studio di registrazione in queste ultime settimane, la popstar è sicuramente impegnata nella produzione di nuova musica. Gaga entra ed esce dagli studi senza farne mistero, visto che i paparazzi la immortalano ...

Patuanelli e D'Uva sono i nuovi capigruppo dei 5 Stelle : sono Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva i nuovi capigruppo del Movimento 5 Stelle, rispettivamente al Senato e alla Camera. Lo ha annunciato ai parlamentari riuniti in assemblea congiunta il capo politico M5s Luigi Di Maio. I due pentastellati sostituiscono gli ex Danilo Toninelli e Giulia Griillo, promossi nel ruolo di ministri ai Trasporti e alla Salute.Patuanelli è senatore triestino al primo mandato parlamentare ma in precedenza ...

"Nuovi standard Usa sono dazi mascherati" : Milano, 5 giu. , AdnKronos, - "Il nostro settore è messo seriamente a rischio dall'anticipazione dell'entrata in vigore del nuovo regolamento americano relativo agli standard di emissione di ...

Salute - la ministra Grillo 'Priorità nuovi fondi poi affronteremo la questione vaccini sono nel contratto' : ROMA - 'Me lo sogno anche di notte il problema di come riuscire aumentare i fondi per la sanità italiana, poi penseremo alla questione vaccini. Il mio primo obiettivo è lavorare in sinergia con il ...

Da "The Rock" a John Cena : i wrestler sono i nuovi eroi : Il wrestling è uno show a tutti gli effetti. 'La forma più atletica di intrattenimento', secondo il pluricampione John Cena. Uno spettacolo che soddisfa la gioia primordiale di vedere due atleti ...

"I nuovi padroni dell'Italia possono far tremare l'euro". Un altro affondo del Financial Times sul governo M5S-Lega : Il nuovo governo italiano innescherà una crisi con l'Europa e, se sì, con quali conseguenze? È la domanda che si pone il Financial Times in un fondo pubblicato sul suo sito internet intitolato 'I nuovo padroni dell'Italia possono far tremare l'euro' e firmato da Martin Wolf. 'Una possibilità è che Giuseppe Conte guidi un governo convenzionale', pronto a fare 'un passo indietro al primo sentore di polvere da ...

Cambia il Conclave - ecco chi sono i nuovi cardinali : Tra gli undici nuovi elettori anche due italiani: il ministro degli Interni vaticano, Antonio Becciu, e l'arcivescovo dell'Aquila, Giuseppe Petrocchi. Niente porpora per gli ordinari di Milano, Mario ...

Take-Two : non sono previsti annunci per nuovi giochi all'E3 2018 e un titolo "molto atteso" è stato rinviato all'anno fiscale 2020 : Durante la conference call finanziaria di Take-Two per l'anno fiscale terminato il 31 marzo 2018, il presidente della compagnia Karl Slatoff ha parlato dei piani per l'E3 2018.Come riporta Dualshockers, per essere più precisi ha parlato della mancanza di piani di Take-Two per l'E3, almeno per quanto riguarda i nuovi giochi. Slatoff ha confermato che l'editore, che include 2K Games e Rockstar Games, non prevede di mostrare nuovi titoli allo show ...

Valanga all'hotel Rigopiano : chi sono i nuovi indagati : Avvisi di garanzia ai governatori della regione Abruzzo, in carica dal 2005 a oggi, e agli assessori regionali con delega alla protezione civile

«I nuovi barbari sono arrivati a Roma» : il Financial Times boccia il governo Lega-5 Stelle : Nell'editoriale apparso sul Financial Times viene espressa preoccupazione per le proposte dei due partiti vincitori in tema di economia e lavoro. Pericoloso il reddito di cittadinanza proposto dai ...