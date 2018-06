Chrono Trigger si aggiorna con la terza patch

Chrono Trigger si aggiorna con una nuova IU e risoluzione migliorata delle cutscene : Square Enix sta continuando a supportare la versione PC del suo Jrpg Chrono Trigger. Come riporta Gamingbolt il nuovo aggiornamento introduce una nuova interfaccia per le battaglie (sullo stile di quella originale), è possibile passare dall'interfaccia tastiera\controller a quella ottimizzata per mouse e touch pad ed è inoltre possibile mettere in pausa il gioco ora.Tra le altre gradite aggiunte ora i personaggi sulla World Map appaiono molto ...

Chrono Trigger : Disponibile la seconda Patch : Square Enix ha annunciato l’uscita della seconda Patch di Chrono Trigger su STEAM. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Tutti i dettagli sulla nuova Patch di Chrono Trigger Aggiornamenti all’interfaccia di battaglia: sono state apportate nuove modifiche al layout dello schermo e ai comandi per migliorare l’esperienza di gioco di chi usa un controller o una ...

Chrono Trigger : disponibile la prima patch su Steam : Square Enix Ltd. ha annunciato la prima di una serie di patch di Chrono Trigger mirate a migliorare l'aspetto e la funzionalità del gioco su Steam, in risposta ai feedback dei fan. La patch include: Gli aggiornamenti futuri di Chrono Trigger introdurranno ulteriori modifiche all'interfaccia utente per ottimizzare l'esperienza per gli utenti su PC che giocano con un controller o con tastiera e mouse, una risoluzione migliore dei filmati animati e ...