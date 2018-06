meteoweb.eu

: Chirurgia mininvasiva e mirata alla riparazione: la valvola mitrale sotto la lente degli esperti al MICS 2018 - Medimagazine : Chirurgia mininvasiva e mirata alla riparazione: la valvola mitrale sotto la lente degli esperti al MICS 2018 - Anthea_Hospital : RT @GVMCareResearch: Il Dott. G.Speziale, Coordinatore nazionale della #Cardiochirurgia di #GVM, ci illustra come lo sviluppo della chirurg… - GVMCareResearch : Il Dott. G.Speziale, Coordinatore nazionale della #Cardiochirurgia di #GVM, ci illustra come lo sviluppo della chir… -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Ogni anno in Italia vengono eseguiti migliaia di interventi chirurgici per le valvulopatie che, di fatto, sono tra le patologieri più diffuse al mondo, sebbene siano ancora tantissimi i casi non diagnosticati. Se ne parlerà l’8 e il 9 giugno al MICS – The Mitral Conferences, il congresso biennale organizzato dMitral Academy, l’associazione italiana che promuove a livello internazionale la cultura dellaattraverso la partecipazione e il confronto di 100 esperti da tutto il mondo. Il MICS 2018, ospitato presso l’Università Urbaniana di Roma, si pone l’obiettivo di analizzare le “best mitral practice”, le migliori procedure diagnostiche disponibili a livello mondiale. “Il MICS riunisce esperti internazionali, professionisti di riferimento nel campo delle patologie della, che si confrontano e discutono le linee guida per una gestione comune delle ...