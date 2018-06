Chi ha paura dell' arte contemporanea?

STEFANO DE MARTINO - INCIDENTE STRADALE : COME STA?/ SChianto in A1 : dalla paura ai rimproveri - "Stai attento!" : STEFANO De MARTINO, brutto INCIDENTE STRADALE, attimi di paura per il ballerino di Amici: scontro in autostrada mentre si recava a Napoli per partecipare ad un evento, ecco cosa è successo.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 16:51:00 GMT)

LIVE Moto2 - GP Italia Mugello 2018 : gara. Azzurri all’assalto - Alex Marquez lo spauracChio : Bentrovati alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Italia 2018 della Moto2. Sul tracciato del Mugello andrà in scena il grande spettacolo della classe mediana, con i piloti Italiani che faranno di tutto per aggiudicarsi la gara di casa e, di conseguenza, allungare la striscia di cinque vittorie su cinque in questo Mondiale 2018. Davanti a tutti scatterà il vincitore dell’edizione di un anno fa, Mattia Pasini, che ha centrato la pole ...

MarChionne - il generale senza paura da 1 miliardo di profitti l’anno : Quando nel 2004 Sergio Marchionne prese il timone della Fiat attorno al Lingotto aleggiava un clima da ultima spiaggia. Il gruppo perdeva più di 2 milioni di euro al giorno e la sopravvivenza era garantita solo dalla finanza concessa dalle banche...

Chi ha paura in Italia dei dazi di Trump su acciaio e alluminio? : (Immagine: pixabay) Scaduto l’ultimatum di Donald Trump, da oggi entreranno in vigore i dazi imposti dagli Stati Uniti sulle importazioni di acciaio e alluminio da Europa, Messico e Canada. Le tariffe ammontano al 25% sull’acciaio e al 10% sull’alluminio. I dazi Usa interessano quasi 5 milioni di tonnellate di prodotti europei. I Paesi più colpiti saranno Germania e Olanda, maggiori esportatori di prodotti finiti verso gli Usa. ...

Il M5S ha paura delle elezioni - Di Maio Chiede soccorso a Mattarella : Il M5S sta facendo una figuraccia in mondovisione. Da tre mesi tiene l’Italia appesa ad un filo. Ha preteso per

Enzo BianChi : “La vecChiaia fa paura al narcisismo. Ma è un inno alla bellezza dove si può avere tempo” : Gli occhi azzurri e le rughe sul volto raccontano la vita di un uomo che ha scelto di “vivere nel mondo, ma di non essere del mondo”. Per incontrare Enzo Bianchi, che nel 2017 “ha lasciato la presa” dimettendosi da priore della comunità monastica che ha fondato, bisogna arrivare ai piedi delle Alpi nella frazione di Bose tra Ivrea e Biella, in uno scenario che dà voce al “grande” silenzio e parola alla natura. Ed è uno dei pochi luoghi, forse ...

La crisi italiana vista dai giornali tedesChi : sulla stampa prevale la paura. “Merkel tace perché teme i ‘suoi’ euroscettici” : Dalle critiche ai timori. Ora la stampa tedesca non parla più degli italiani “scrocconi”, guarda con apprensione alla crisi di governo e analizza l’andamento dei mercati: un eventuale default o un’uscita dall’euro è quello che ad oggi spaventa la Germania. E le preoccupazione arrivano direttamente dal governo di Berlino, come emerge dai retroscena interni alla Cdu rivelati dal giornale Die Welt. Alcuni esponenti del partito di Angela ...

La frana piomba su Chiesa e santuario : tanta paura in Valle Spluga (Sondrio). Ecco il momento del distacco : Gli abitanti di Madesimo e Campodolcino erano isolati da giorni: a causa del pericolo di distacco di parte della montagna sopra il santuario di Gallivaggio, la statale 36 era chiusa al traffico e per i 1500 abitanti dei comuni in provincia di Sondrio l’unico modo per scendere dalla Valle Spluga era a piedi. Finalmente la frana, prevista dall’Arpa, si è staccata e, fortunatamente, ha risparmiato campanile e santuario. L'articolo La ...

M5S : grillini al bivio - ritorno al voto con spauracChio Lega al Nord/Adnkronos : Roma, 29 mag. (Adnkronos) – La deroga al tetto dei due mandati potrebbe non bastare. Benché Luigi Di Maio, in questi 85 giorni di crisi post voto, abbia ripetutamente assicurato agli eletti che, in caso di ritorno alle urne, tutti sarebbero stati riconfermati, dopo la debacle della prova di governo M5S-Lega in tanti, nelle file grilline, temono di saltare. Nel gruppo parlamentare serpeggia innanzitutto il timore che le 338 poltrone ...

Paura sulla metro A - banda di rom picChia e rapina passeggero : lui le insegue e le fa arrestare : Circondato, strattonato e malmenato da 4 giovani donne di etnia rom sul vagone di un treno della metro A tra le stazioni Termini e Repubblica. La vittima, rapinata del portafogli, non si è però data ...

Visti da Bruxelles : la grande paura di nuove elezioni in Chiave anti-euro : Bruxelles – Decisione giudiziosa o scelta arrischiata? L’establishment comunitario sta ancora cercando di analizzare cause e conseguenze dell'ultimo episodio della crisi politica...

Liverpool - il dopo Karius si Chiama Alisson : la Roma ha paura di perdere il forte portiere brasiliano : I disastri di Karius in finale di Champions League hanno lasciato il segno, il Liverpool non ha nessuna intenzione di continuare con il portiere tedesco che, in estate, dirà addio ai reds. Il sogno di Jurgen Klopp si chiama Alisson, per questo motivo il club inglese è tornato a bussare alla porta della Roma dopo le avances mostrate nell’ultima sessione invernale. L’allenatore ex Borussia avrebbe chiesto ai propri dirigenti di fare di tutto per ...

Paura sulla Roma-CivitavecChia. Fiamme su motrice cisterna carburante : Roma: Vigili del Fuoco operativi sul posto dalle 16 Roma – La motrice di un’autocisterna, contenente 36.000 litri di benzina, ha destato attimi di Paura. L’episodio è stato registrato sull’autostrada Roma-Civitavecchia, all’altezza di Torrimpietra. Il veicolo locomotore ha preso fuoco proprio in prossimità della rampa di uscita, creando non poca tensione. Dalle 16 circa sono al lavoro due squadre dei Vigili del ...