Chi era Piersanti Mattarella | fratello dell' attuale presidente della Repubblica | ucciso a

Chi era Piersanti Mattarella - il fratello del Presidente della Repubblica che fu ucciso dalla mafia : Da consigliere regionale , denunciò le pratiche clientelari di consiglieri e assessori, che non avevano una linea politica coerente ma si preoccupavano soprattutto di accontentare chi abitava nei ...

“Sul trono!”. UeD - arrivano le due ChiacChierate vip. E Maria De Filippi già gongola : sarà un’edizione incredibile. Ecco cosa ci aspetta : Attenzione attenzione, Uomini e Donne si prepara a una vera e propria rivoluzione e Maria De Filippi già gongola. I nomi usciti e dati come probabilissimi per la prossima stagione del programma fanno tremare i polsi per un trono a tinte fortissime. Un indizio? Parliamo di due donne molte conosciute, amate e discusse del mondo delle spettacolo. Due che in questi mesi hanno fatto versare fiumi d’inchiostro. Pronti per la bomba? Parliamo di Aida ...

Emmy For Your Consideration – Le superstar WWE sfilano in passerella : da Alexa Bliss a Ronda Rousey - Chi è la più bella? [GALLERY] : La WWE ha tenuto il suo primo evento ‘Emmy For Your Consideration’ a Hollywood: occhi dei fan e obiettivi dei paparazzi puntati sulle splendide ragazze dei roster di Raw e SmackDown La WWE ha tenuto il primo evento Emmy For Your Consideration della sua storia. La serata, svoltasi nella giornata di ieri presso il TV Academy Saban Media Center, nel North Hollywood (vicino Los Angeles), è servita a sponsorizzare la candidatura della ...

Dallo spogliarello alla carriera con rimpianti - Anna FalChi si confessa in tv : La "Confessione" di Peter Gomez su canale Nove è un gioiellino. Un'intervista 'one to one' veloce, secca, pulita. Taglio giornalistico con strizzatina d'occhio alla cronaca rosa sempre utile a capire ...

Quanti risChi corriamo nel non lavarci le mani… dall’uso della tastiera al cellulare - i batteri e le malattie virali : Se tutti fossimo più puliti e ci lavassimo le mani ogni qualvolta fosse necessario, le malattie e le infezioni sarebbero notevolmente abbattere. Basti pensare che 3 persone su 5 non si lavano le mani dopo essere andati in bagno, e tra questi pochissimi solo il 30% usa il sapone. Proprio per questo l’idea di tirare lo sciacquone o di aprire la porta di un bagno pubblico fa rabbrividire. Senza contare poi chi utilizza il cellulare in ...

Muore a 22 anni Davide - l'operaio sChiacciato da un muletto : E' morto Davide Olivieri, l'operaio 22enne di Busalla che, ieri, era rimasto schiacciato dal muletto sul quale lavorava nella ditta Sli (lavorazione oli lubrificanti) nella zona industriale di Località Vairano di...

SChiacciato da un “muletto” a Vignole muore un operaio di 22 anni di Busalla : L’incidente si è verificato ieri nello stabilimento Sli. Il giovane si è aggravato nella notte ed è morto all’ospedale di Alessandria

Una Vita anticipazioni : SIMON risChierà la vita. La reazione di SUSANA : Guai in vista per il povero SIMON Gayarre (Jordi Coll) nelle prossime settimane di programmazione di Una Vita. Come abbiamo avuto occasione di anticipare nei nostri precedenti post, Elvira (Laura Rozalen) fingerà di obbedire agli ordini del padre Arturo Valverde (Manuel Regueiro) e accetterà di sposare il quarantenne turco Burak Demir. La coraggiosa biondina, però, farà in modo successivamente di essere sorpresa a letto con SIMON dal suo ...

Ascolti TV | Mercoledì 6 giugno 2018. Avanti un Altro pure di Sera vince con il 17.5% - la Sciarelli all’11.6%. Flop Petrolio (6.9%). Scanzonissima Chiude al 5.9% : Avanti un Altro, pure di Sera! Su Rai1 Petrolio – Speciale ha conquistato 1.480.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Canale 5 Avanti un Altro, pure di Sera! ha raccolto dAvanti al video 3.428.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Rai2 Scanzonissima ha interessato 1.137.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 The Transporter ha intrattenuto 1.985.000 spettatori (8.8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto dAvanti al ...

LA FLAT TAX AIUTA I RICChi?/ Non è questo il guaio che fermerà la tassa piatta : Dopo le dichiarazioni di Salvini si parla molto di FLAT tax e dei vantaggi che ha per chi guadagna di più. Il problema della proposta è però un altro, spiega SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 09:31:00 GMT)FINANZA & NOMINE/ Cdp in cerca di identità (e di presidente) dopo gli errori di Monti e Renzi, di S. LucianoDIETRO LE QUINTE/ Fiducia al governo Conte, il gioco di poltrone spacca la Lega, di A. Fanna

Finte esequie a MarChionne il licenziamento è valido : operaio tenta di darsi fuoco : Dopo la vittoria in appello, arriva la sconfitta senza possibilità di replica in Cassazione. E la delusione si trasforma in una protesta davanti alla casa del vicepresidente del Consiglio Luigi Di ...

Lo cercavano nei bosChi - ma era morto in casa sua : FRACONALTO - Carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile lo cercavano nei boschi di Fraconalto, in alta val Lemme, al confine con la valle Scrivia. Lui, purtroppo, era già morto nella sua ...