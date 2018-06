Chi è Monica Bertini? Da Sky a Mediaset per i Mondiali 2018 | ecco la giornalista moglie

Visioni in Musica : Concerto di Chiusura dell'Orchestra Filarmonica Campana sabato 26 al Teatro Sant'Alfonso di Pagani. : ... di cui viene proposta la suite per pianoforte La Stanza dei Burattini scritta dal compositore dopo le esperienze come pianista al Teatro San Carlino di Roma durante gli allestimenti di spettacoli ...

Monica Leyva Garcia - la mamma naturalizzata italiana morta con la figlia di 15 mesi nello sChianto aereo di Cuba : Monica Leyva Garcia era una giovane specializzanda in chirurgia ed è decduta insiema alla figlioletta di 15 mesi, Alexia, nello schianto del Boeing 737 avvenuto ieri poco dopo il decollo...

Virginia Raggi - “Al Governo M5s Chiederemo più fondi”/ “Roma soffre” : la soluzione all'affaire Casamonica : Virginia Raggi, "Roma soffre": il Sindaco della Capitale ha parlato del lavoro della sua amministrazione e del nuovo Governo M5s-Lega che sta nascendo.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 13:19:00 GMT)

“Che tracollo!”. Monica Setta irriconoscibile. Chili di troppo e addio look audace - la giornalista torna in tv e i social si scatenano : Conduttrice e giornalista televisiva, Monica Setta è stata uno dei volti noti del piccolo schermo. Fino a qualche anno fa spopolava su Raidue con “Il Fatto del Giorno” e ha raggiunto l’apice della carriera televisiva quando è approdata a “Domenica In”. Classe 1964, Monica Setta è nata a Brindisi. Dopo aver ultimato il liceo, però, decide di trasferirsi a Roma per iscriversi all’università La Sapienza dove si è laureata, all’età di 24 ...

CASAMONICA RAID AL BAR A ROMA - 4 ARRESTI/ Disabile e barista picChiati e minacciati : 'Qui è tutto nostro' : RAID dei CASAMONICA nel bar di ROMA, quartiere ROMAnina: 4 ARRESTI per frustate a Disabile e aggressioni ai baristi. Vittima, 'nessuno ci ha aiutato'.

CASAMONICA RAID AL BAR A ROMA - 4 ARRESTI/ Disabile e barista picChiati e minacciati : "Qui è tutto nostro" : RAID dei CASAMONICA nel bar di ROMA, quartiere ROMAnina: 4 ARRESTI per le fristate alla Disabile e le aggressioni ai baristi. La vittima, "nessuno ci ha aiutato"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 11:13:00 GMT)

Raid Casamonica nel bar : arrestati 4 picChiatori Video La disabile presa a calci : «Mi diceva ‘ti ammazzo’» : Indagine dell’Antimafia. Il gestore: ho paura per i miei figli. Minniti: non restino impuniti. Quella Ferrari nera con cui il clan nomade che da 30 imperversa nel quartiere periferico compie le ronde

Roma - disabile picChiata dai Casamonica : 'Mi davano i calci - nessuno mi aiutava' : Serena , è un nome di fantasia, è un piccolo scricciolo coi capelli corti neri dentro il suo pigiamino verde e bianco. È invalida civile, nove anni fa ha dovuto smettere di lavorare nella farmacia di ...

Roma - disabile picChiata dai Casamonica : 'Mi davano i calci - nessuno mi aiutava' : Serena , è un nome di fantasia, è un piccolo scricciolo coi capelli corti neri dentro il suo pigiamino verde e bianco. È invalida civile, nove anni fa ha dovuto smettere di lavorare nella farmacia di ...

Raid Casamonica - la disabile picChiata : “Hanno insultato il barista romeno e ho risposto. Poi ho pensato di morire” : “Non pensavo di diventare così importante. Mi sta chiamando pure la Boldrini”. Simona si schermisce. È sincera quando dice di non credere di aver compiuto un gesto eroico. Ha ancora, evidenti, i lividi sul viso e sul collo la donna di 42 anni che nel giorno di Pasqua ha subito un vero e proprio pestaggio da parte di due appartenenti alle famiglie Casamonica e Di Silvio, i clan di “zingari” imparentati fra loro che da 30 anni imperversano nella ...

ROMA - RAID CASAMONICA : FRUSTATA DISABILE - PICChiATO IL BARISTA/ Minacce di morte : “è aggravante mafiosa” : ROMA, RAID dei CASAMONICA in un bar: DISABILE si ribella e viene FRUSTATA. La vicenda si è verificata la domenica di Pasqua, con il clan mafioso che ha minacciato: "Qui comandiamo noi"(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 20:20:00 GMT)

Casamonica - due del clan picChiano barista e donna disabile che lo difende : Pretendevano di essere serviti per primi. E' successo a Pasqua in un locale della Romanina, feudo della famiglia di origine sinti. la ragazza ha denunciato, indaga la Dda -

Raid Casamonica - Roxana : “Adesso non è facile - li vediamo sempre passare qui davanti. Paura? No - Chi sbaglia paga” : “Sono serena, chi sbaglia paga, nessuno deve permettersi di fare quello che hanno fatto loro. Mio marito sta meglio, ha la testa spaccata, trauma cranico, lividi ovunque. Il quartiere mi è vicino, sono tutti uguali a prima. Non facciamo differenza tra nazialità. Altre persone dei Casamonica sono passati ma io rispetto tutti perché non sono tutti uguali. Minacce non ne abbiamo avute ma non è facile vederli ora. Spesso passano qui davanti. ...

Raid Casamonica a Roma : disabile e proprietario picChiati a sangue/ Barista alla Raggi “paura per la vendetta” : Roma, Raid dei Casamonica in un bar: disabile si ribella e viene frustata. La vicenda si è verificata la domenica di Pasqua, con il clan mafioso che ha minacciato: "Qui comandiamo noi"(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 18:48:00 GMT)