Che fine ha fatto l' emergenza climatica?

Che fine ha fatto Ilona Staller : Che fine ha fatto Ilona Staller? Prima pornoattrice, poi parlamentare infine opinionista, da qualche tempo è scomparsa dalle scene. Classe 1951, originaria di Budapest, è conosciuta con lo pseudonimo di Cicciolina ed è stata la prima attrice di film hard al mondo ad essere eletta in un parlamento. Dopo aver vinto a soli 13 anni la fascia di Miss Ungheria, nel 1973 si trasferì in Italia dove incontrò Riccardo Schicchi, marito di Eva Henger, che ...

'Live MusiChe di Sconfine' torna in Friuli : La performance sarà accompagnata da Hybrida Sound & Light Show , da molti anni sempre presenti alla rassegna con i propri spettacoli di luce e suono. L'ingresso sarà libero. Questa edizione verrà ...

Fine della riforma di Dublino sui migranti. L'Italia esulta - anChe grazie alla Germania : ... 'Se non riusciremo a trovare un compromesso' a giugno, 'il Consiglio informale a Innsbruck , a settembre, ndr, potrebbe essere usato per cambiare i paradigmi sulla questione della politica d'asilo. ...

“E anChe Alberto Angela se ne va”. Soffiata clamorosa : la fine di un’era. Perché non lo vedremo più dove lo seguiamo da quasi 20 anni : tutta ‘colpa’ di Maria De Filippi… : È uno dei volti più apprezzati della tv e anche, recentemente si è scoperto, un sex symbol amatissimo dal pubblico femminile di ogni età. Insomma, Alberto Angela, oltre ad essere bravissimo nel suo lavoro, è anche un pezzo pregiato per i numeri che riesce a fare in termini di ascolti. La notizia del suo addio a Rai3, infatti, sta circolando da un po’, portandosi dietro la scia di un vero e proprio terremoto. Tutti hanno paura di ...

Intenso lavoro per gli uomini in divisa per quello Che è stato un fine settimana ricco di eventi. : E sono stati altrettanto partecipati anche gli altri eventi e spettacoli svoltisi tra venerdì' e ieri: tra i tanti ricordiamo, la Fiera del Wellness con diverse centinaia di miglia di visitatori, la '...

LIVE Italia-Olanda - amiChevole in DIRETTA : 1-1 - Aké risponde a Zaza a 3' dalla fine : CLICCA QUI PER SEGUIRE LE PAGELLE LIVE DI Italia-Olanda Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, ultima amichevole estiva della nostra Nazionale di calcio. La formazione di Roberto Mancini, reduce dalla vittoria (2-1) contro l’Arabia Saudita e dalla sconfitta (3-1) contro la Francia, si esibirà questa sera all’Allianz Stadium di Torino contro un’altra “nobile decaduta” del calcio mondiale, ovvero ...

Che fine ha fatto l'ex velina Veridiana Mallmann? 'Oggi sono imprenditrice e t-shirt addicted' : Non le manca il mondo della tv? 'Lo ammetto: quando vedo Striscia la Notizia mi emoziono. Detto questo, no. Non mi manca. Il mondo dello spettacolo non dà certezze, mentre la mia azienda di ...

Roberto Maroni - la profezia da brividi : 'Perché Matteo Salvini rischia di fare la fine di Angelino Alfano' : Matteo Salvini ha due alternative: o lascia la poltrona di segretario della Lega facendo 24 ore su 24 il ministro dell'Interno o rischia di fare la fine di Angelino Alfano . L'ex governatore della ...

Governo - fine della democrazia occidentale : è dai ‘mercati’ Che deriva la legittimazione : L’italia è improvvisamente assurta agli onori delle cronache internazionali. Grazie al voto del 4 marzo e al terrore del “populismo”, affacciatosi prepotentemente sulla scena della politica di uno dei paesi fondatori dell’Unione Europea. In effetti fino a ora a Bruxelles tutti erano convinti che si potesse andare avanti come prima, con governi nazionali già comprati in anticipo (insieme ai rispettivi parlamenti) per svendere le rispettive ...

Che fine ha fatto Matteo Renzi (e perché lo chiamano a tenere conferenze all’estero) : L'ex presidente del Consiglio sta tenendo discorsi remunerati, dalla Cina agli Usa: domani sarà in Aula per il no al governo Conte, a ottobre la Leopolda (e un nuovo libro)

Che fine ha fatto Renzi? La vita da giramondo dell'ex premier : Una nuova vita "fuori dal giro per qualche mese". Matteo Renzi parla dalle pagine del Corriere della Sera e traccia la sua nuova 'road map': rimanere dietro le quinte, aiutare la ricostruzione del Pd limitando le incursioni nella scena politica. Un nuovo inizio da raccontare, quello di senatore semplice di Firenze e Scandicci che ha iniziato a girare il mondo facendo discorsi, invitato in Paesi stranieri tra lobby, partiti ...

Che fine ha fatto Renzi? La vita da giramondo dell'ex premier : Un nuovo inizio da raccontare, quello di senatore semplice di Firenze e Scandicci che ha iniziato a girare il mondo facendo discorsi, invitato in Paesi stranieri tra lobby, partiti politici, capi di ...

Che fine ha fatto Matteo Renzi? In giro a fare conferenze : ... è il proposito di Matteo Renzi, che in un colloquio con il Corriere della Sera, spiega che nei prossimi mesi starà dietro le quinte limitando le incursioni nella scena politica e dedicandosi a fare ...

Che fine ha fatto Melania Trump? La first lady è sparita : Missing Melania. Che fine ha fatto la first lady statunitense? La domanda, mentre si rincorrono teorie cospirative di tutti i tipi sui media americani, rimbalza da una parte...