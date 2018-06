Che cosa rischia il cliente trovato senza scontrino?

Silvio Berlusconi rompe il silenzio - attacco al governo M5s-Lega : 'Che cosa rischia l'Italia' : Non è stato possibile e la Lega ha voluto creare un governo con una forza politica che considero del tutto inadatta a governare l'Italia'.

Che cosa sono i Fulmini? : In meteorologia il fulmine è un fenomeno atmosferico legato all’elettricità atmosferica che consiste in una scarica elettrica di grandi dimensioni che si instaura fra due corpi con elevata differenza di potenziale elettrico. Seguiamo il video che ha elaborato l’Aeronautica Militare. Perchè i fulmini colpiscono gli oggetti appuntiti? Ce lo spiega il dottor Andrea Corigliano Per […]

Cosa pensano gli italiani di Conte e di quello Che ha detto alle Camere : Il 46% degli italiani vede positivamente il prof. Giuseppe Conte nel ruolo di Presidente del Consiglio. Di parere differente è il 29%, mentre 1 italiano su 4 ritiene che sia ancora troppo presto per esprimere un’opinione. È uno dei dati dell’indagine realizzata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, dopo il primo discorso in Parlamento del nuovo Premier. Poco più di 2 settimane addietro, ...

Che cosa c'è sul Cittadino in edicola giovedì 7 giugno 2018 : Di ricordi si occupano anche le pagine di cronaca urbana, con uno pezzo di città che cambia volto, l'angolo tra via Pennati e via Mauri, mentre un'area dismessa vicino al Lambro scommette sulla sua ...

Dove gioCherà Higuain? Ecco cosa pensano i bookmaker : TORINO - Il futuro è alla Juve, ma se proprio Dovesse andar via gli piacerebbe giocare in Premier League . Detto, fatto: i bookmaker hanno preso alla lettera le dichiarazioni di Gonzalo Higuain , ...

Antonella Clerici - perché ha lasciato La Prova del Cuoco e cosa farà ora : Antonella Clerici ha detto addio in lacrime alla Prova del Cuoco dopo 11 anni alla conduzione. Per la prima volta spiega al magazine Oggi i veri motivi che l’hanno spinta a lasciare. E uno riguarda Fabrizio Frizzi. Antonellina ha svelato finalmente il suo stato d’animo: “Una decisione soffertissima. Ma se fossi andata avanti sarei certamente scoppiata”. A portarla a questa dolorosa decisione è stato anche quello che è ...

Eros Ramazzotti - 9 anni d'amore con Marica Pellegrinelli : 'sei la cosa più istruttiva ed emozionante Che io abbia mai vissuto' : Marica Pellegrinelli e il pancino sospetto. La smentita della moglie di Eros Ramazzotti Marica Pellegrinelli, moglie di Eros Ramazzotti, smentisce le voci circa una sua gravidanza dopo la pubblicazione di alcune foto con pancino sospetto pubblicate da Diva e Donna Sposi dal 2014, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli fanno coppia dal lontano 2009, quando la modella premiò il ...

Cosa intende Conte per pace fiscale - Che per Cottarelli invece è solo un condono : pace fiscale: sarà questo il primo provvedimento del governo Conte. Lo ha assicurato il ministro dell'Interno e voce premier Matteo Salvini, spiegando che in attesa della flat tax, il nuovo esecutivo ...

Che cosa succede se i castori smettono di lavorare - Animali - : Esatto, il mondo all'incontrario. Entriamo dentro regno delle inverse circostanze. Sperimentando quello che succede, molto spesso, per il crollo di una diga. Ma che ragione avrebbe mai avuto, il ...

Che cosa faranno Generali e Allianz con Unicredit : L'articolo di Anna Messia, giornalista di Mf/Milano finanza Unicredit vuole crescere nella bancassicurazione nei Paesi dell'Europa centro-orientale e come partner sceglie Generali e Allianz. Come ...

“Ecco cosa è successo in quella sala operatoria”. Choc in ospedale italiano. Muore a 49 anni durante una delicata operazione - ma mentre aspetta la cremazione - la famiglia riceve una lettera anonima Che spiega tutto : “Non ci possiamo credere” : Una morte che in un primo momento sembrava soltanto una terribile fatalità, poi una lettera anonima arrivata alla famiglia della vittima, su carta intestata dell’ospedale Brotzu e tutto si riapre. Ma partiamo con ordine, il protagonista di questa assurda vicenda è Davide Colizzi, 49 anni di Maracalagonis – in provincia di Cagliari – morto lo scorso 24 maggio a distanza di tre giorni da un intervento chirurgico alla valvola ...

Che cosa succede alle riserve di acqua della Terra? Uno studio della Nasa : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

NBA – Kevin Durant vuota il sacco : “ecco perchè ho scelto gli Warriors. La gente mi dava del pazzo - non capivano una cosa…” : Kevin Durant ha finalmente svelato il motivo che lo ha portato, nell’estate del 2016, a scegliere i Golden State Warriors come sua nuova franchigia Nell’estate 2016 il trasferimento di Kevin Durant ai Golden State Warriors fece davvero scalpore. La stella dei Thunder, eliminati ai Playoff proprio da Steph Curry e compagni, aveva in qualche modo ‘tradito’ OKC per passare ai rivali con il solo obiettivo di vincere il tanto ...