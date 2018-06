C’ERA UNA VOLTA ROMA… Il ponte degli Angeli

Luke Perry e Damian Lewis in C’ERA UNA volta ad Hollywood : dalla tv al cinema per Quentin Tarantino : Luke Perry e Damian Lewis non hanno bisogno di presentazioni. Il primo, volto noto e amato di Beverly Hills 90210, adesso è in forza a Riverdale (o quasi), la nuova serie The CW, mentre il secondo è attualmente impegnato con la serie cult Billions, cosa hanno quindi in comune? A quanto pare a legare Luke Perry e Damian Lewis ci penserà Quentin Tarantino con il suo C'era una volta ad Hollywood il film ambientato nella Los Angeles del 1969, nel ...

Macabra scoperta a Viareggio : in una valigia abbandonata C’ERA il cadavere di un cane : Ad aprire la valigia, che galleggiava nel canale Burlamacca, sono stati i militari della Capitaneria di porto. Dopo un controllo sul chip sottocutaneo è stata rintracciata la proprietaria, una donna residente in Svizzera che ha detto che il cane era morto per cause naturali e lei aveva affidatola carcassa a un rigattiere per farlo seppellire.Continua a leggere

Governo - Renzi : “Se passava referendum 4 dicembre - questo casino non C’ERA. Ora darò una mano a Pd - ma da dietro” : “Sergio Mattarella? Ha una pazienza straordinaria con questi. Se avesse avuto un po’ meno pazienza, avrebbe chiamato il 118. Io penso che neanche il mago Otelma possa prevedere quei due (Salvini e Di Maio, ndr)”. Così a Otto e Mezzo, su La7, si pronuncia il senatore Pd, Matteo Renzi, che aggiunge: “Il M5s mi ha sempre insultato dicendo “premier non eletto da nessuno” e poi hanno proposto Giuseppe Conte come ...

C’ERA UNA volta Roma … Il Mausoleo Adriano : Ci troviamo sulla riva destra del Tevere, nel rione di Borgo ad ammirare lo splendido Castel Sant’Angelo. La costruzione risale al 125 d.C. per opera dell’imperatore Adriano, il grande imperatore amante della filosofia e dell’arte, erede del fasto delle monarchie orientali. Nel corso della sua lunga vita, il Mausoleo rivestì diversi ruoli, da sepolcro a fortezza, da luogo di detenzione a sontuosa residenza papale. La base del monumento è di ...

C’ERA UNA volta Roma… Il Pantheon : Alzate gli occhi al cielo ed un fascio di luce catturerà la vostra attenzione. Ci troviamo nel rione Pigna, nel centro storico della nostra bella Roma dove potremmo ammirare il Pantheon, magnifico esemplare architettonico dell’antica Roma. Venne costruito dall’imperatore Adriano il 120 d.C. e venne dedicato a tutti gli dei allora conosciuti. Il tempio è composto da una struttura circolare unita ad un portico in colonne e da otto piloni sui quali ...

TV - Rai5 : “C’ERA UNA volta una casa” alla scoperta delle Marche - tra mare e montagne : Le Marche, una regione abbracciata dalle montagne e spinta verso l’infinito dal mare, sono lo scenario dell’ultima tappa del viaggio all’interno delle dimore storiche italiane di “C’era una volta una casa”, in onda lunedì 21 maggio alle 22.30 su Rai5. Si comincia dalle montagne del parco Sasso Simone e Simoncello, in un piccolo paesino di nome Carpegna, dove troneggia il Palazzo dei Principi, maestoso edifico costruito nel 1674 dal ...

L’ultimo episodio di C’ERA UNA volta 7 ha regalato un lieto fine a Regina e Gold? (Video) : È tutto finito. L'ultimo episodio di C'era una volta 7 è giunto al capolinea con un rocambolesco finale che di per sé non è perfetto ma ha regalato ai fan tutto quello che hanno sempre sognato. Un lieto fine è possibile e il discorso finale di Regina lo lascia trasparire bene ma il pubblico è in lacrime. Sono stati sette anni intensi, fatti di morti eccellenti, di graditi ritorni, di misteri e casi da risolvere ma anche di legami familiari da ...

Il finale di C’ERA UNA volta 7 è alle porte : la lettera di Adam Horowitz e Edward Kitsis ai fan : Il finale di C'era una volta 7 coinciderà con l'ultimo episodio della serie. ABC ha staccato la spina ad una serie che hanno rivoluzionato il mondo della serialità e del cinema legato ai personaggi Disney. Da C'era una volta in poi molti personaggi hanno dato vita a live action importanti e da milioni di fan in tutto il mondo e un po' per questo bisogna ringraziare anche loro Adam Horowitz ed Edward Kitsis i papà della serie tv fantasy. Sono ...

Tredici - C’ERA proprio bisogno di una seconda stagione? : Non appena è stata annunciata la seconda stagione della serie cult di Netflix Tredici, mi sono chiesta se ci fossero dei reali motivi, oltre a quelli commerciali, tali da giustificare la continuazione della serie. La prima stagione era in qualche modo compiuta: avevamo avuto modo di vedere tutta la discesa agli inferi della giovane Hannah Baker fino alla disperata ed angosciante morte della ragazza (in una drammatica scena nella vasca da bagno ...

C’ERA UNA volta Roma … Il Colosseo : Chiamato dagli antichi Romani “Anphitheatrum Flavlum”, il Colosseo è il più grande anfiteatro al mondo ed il più famoso ed imponente monumento della Roma Antica. Chiamato Colosseo per la sua grande mole architettonica, è lungo 188 metri, largo 156 ed alto 50 metri e le arcate che lo decorano perimetralmente, sono 80. Situato nel centro di Roma nel rione Monti, rappresenta, secondo la leggenda, l’ingresso agli inferi, una delle sette porte ...

TV - Rai5 : “C’ERA UNA volta una casa” racconta Firenze - la culla del Rinascimento : Da Palazzo Gondi progettato da Giuliano da Sangallo a uno dei giardini privati più grandi d’Europa a Palazzo Corsini con vista mozzafiato sull’Arno. È il viaggio nella città culla del Rinascimento, Firenze, protagonista di “C’era una volta una casa”, in onda lunedì 14 maggio alle 22.35 su Rai 5. Dopo una dovuta sosta in piazza della Signoria, museo a cielo aperto, la prima tappa è Palazzo Gondi: il Marchese Bernardo e sua ...

Scampia - dopo 40 anni apre una libreria nel quartiere : “Dove C’ERA UNA stanza del buco oggi spacciamo libri” : “A Scampia ci sono trentamila studenti, ma un ragazzo per comprarsi un libro doveva farsi otto chilometri perché nel quartiere non c’erano librerie”. Rosario Esposito La Rossa ha quasi trent’anni ed è l’editore della Marotta e Cafierro. Dallo scorso autunno è diventato il primo libraio di Scampia grazie all’apertura della “Scugnizzeria”: “Per oltre quarant’anni non abbiamo avuto una libreria nel quartiere – racconta La Rossa che nel 2004 ...

Il doppio finale di C’ERA UNA volta al via : chi morirà e chi avrà il suo lieto fine? Le rivelazioni di Ginnifer Goodwin e Josh Dallas : doppio finale di C'era una volta al via negli Usa dove proprio oggi, 11 maggio, e venerdì prossimo, 18 maggio, andranno in onda gli ultimi due episodi della settima e ultima stagione della serie. "Homecoming" e "Leaving Storybrooke" sono i titoli degli ultimi due episodi che riporteranno i nostri eroi dove tutto è iniziato per lo scontro finale con il villain pronto a portare via il lieto fine a tutti quelli che lo hanno ottenuto in questi ...