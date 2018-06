Cellule staminali emopoietiche | a Verona il Congresso Pediatrico della Società Europea di

Cellule staminali neurali : per ora solo ipotesi sperimentali : Nelle prime due parti dell’intervista che sono state già pubblicate, Antonio Uccelli, Professore Associato di Neurologia dell’Università di Genova, ha parlato di applicazioni delle Cellule staminali che oggi sono, rispettivamente, impiegate in clinica o in uno stadio di ricerca abbastanza avanzato. La terza parte dell’intervista riguarda il percorso sperimentale di un ulteriore approccio relativo alle Cellule staminali, quello delle staminali ...

Ecco la prima cornea stampata in 3D con Cellule staminali : “In futuro una riserva illimitata per trapianti” : È pronta la prima cornea stampata in 3D, ottenuta con uno speciale bio-inchiostro fatto di cellule staminali umane e sostanza aggreganti. Ottenuto nell’università britannica di Newcastle e pubblicato sulla rivista Experimental Eye Research, il risultato è un prototipo, come rilevano gli autori della ricerca, Abigail Isaacson, Stephen Swioklo e Che Connon. Dopo gli ultimi perfezionamenti la tecnica potrà “assicurare in futuro – dicono ...

Trapianto e trasfusioni in utero / Al sesto mese di gravidanza impiantate Cellule staminali sul feto : Trapianto e trasfusioni in utero, al sesto mese di gravidanza impiantante cellule staminali sul feto per la prima volta nel mondo. Intervento all'Ucsf Benioff Children's di San Francisco.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 17:51:00 GMT)

Bastano 24 ore di digiuno per rigenerare le Cellule staminali dell'intestino (e allontanare il rischio di malattie) : Il digiuno, fin dall'antichità, è sinonimo di purificazione. Ma, al di là del piano spirituale, il non ricorso al cibo potrebbe avere degli effetti positivi anche dal punto di vista fisico. È quanto ha confermato un nuovo studio, condotto dal MIT e pubblicato sulla rivista "Cell Stem Cell", secondo il quale tagliare l'apporto di calorie anche per sole 24 ore può dare un impulso alla rigenerazione delle cellule ...

Cellule staminali - terapie sempre più personalizzate. L’esperto : “Italia leader malgrado Stamina e la legge 140” : Il suo gruppo di ricerca è stato il primo in Europa a utilizzare le Cellule Staminali adulte per i trapianti di pelle e il primo al mondo per la ricostruzione della cornea. Un esempio di medicina che ripara i tessuti in modo mirato, personalizzato. L’opposto del cosiddetto metodo Stamina “che promette, invece, soluzioni miracolistiche, senza avere solide evidenze scientifiche”. Michele De Luca, direttore del Centro di medicina rigenerativa ...

Primo embrione artificiale prodotto da Cellule staminali/ Senza madre né padre : 'blastoide' diverrà umanoide? : cellule staminali, Primo embrione totalmente artificiale: il 'blastoide' Senza madre né padre è il Primo passo verso un umanoide artificiale?.

Cellule staminali mesenchimali nella sclerosi multipla : per ora solo in ricerca : Antonio Uccelli, Professore Associato di Neurologia dell’Università di Genova, parla delle ricerche in corso sull’impiego delle Cellule staminali mesenchimali nella cura della sclerosi multipla. Le Cellule staminali adulte hanno la capacità di riparare i tessuti e, in particolare, le Cellule staminali mesenchimali sono in grado di produrre le componenti di cartilagine, osso e grasso. Mentre le Cellule staminali ematopoietiche, come spiegato nel ...