: “C’è un’umanità italiana. Non siate latitanti o assenti, non abdicate ai vostri valori, il rischio è l’irrilevanza”… - vittoriobianch4 : “C’è un’umanità italiana. Non siate latitanti o assenti, non abdicate ai vostri valori, il rischio è l’irrilevanza”… - IsoldiFranco : RT @AndreaM73: Cei, Bassetti alla veglia di preghiera per l’Italia di @santegidionews : non soffiare sul fuoco della rabbia sociale https:/… - NotizieIN : Cei:non soffiare sul fuoco della rabbia -

Ci vuole una "svolta" nella vita del Paese: è "eticamente doveroso lavorare per il bene comune dell'Italia senza partigianeria, con carità e responsabilità, senzasulfrustrazione esociale". E' il monito del presidenteCei, Card.Bassetti,nella "Veglia di preghiera per l'Italia". Poi sottolinea: "Tanti rifugiati e profughi cercano una Patria con un volto materno". C'è una "umanità italiana" che non dobbiamo "lasciar stravolgere da odi o razzismi" ma "incrementare".(Di giovedì 7 giugno 2018)