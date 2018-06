Cei : non soffiare sul fuoco della rabbia : 20.06 Ci vuole una "svolta" nella vita del Paese: è "eticamente doveroso lavorare per il bene comune dell'Italia senza partigianeria, con carità e responsabilità, senza soffiare sul fuoco della frustrazione e della rabbia sociale". E' il monito del presidente della Cei, Card.Bassetti,nella "Veglia di preghiera per l'Italia". Poi sottolinea: "Tanti rifugiati e profughi cercano una Patria con un volto materno". C'è una "umanità italiana" che ...

Bassetti - Cei - : 'Non soffiare sul fuoco della rabbia sociale' : Roma, 7 giu. , askanews, Occorre 'una svolta nella vita del Paese per cominciare a lavorare insieme', e questo va fatto 'senza soffiare sul fuoco della frustrazione e della rabbia sociale'. Il monito ...

Bassetti Cei 'La politica non cavalchi odio e razzismi'. E chiede ai cattolici di fare politica 'o si rischia l irrilevanza' : 'Il mondo intero ha bisogno di un'Italia in pace, perché siamo tutti interdipendenti. L'Italia dà all'Europa, al Mediterraneo, al mondo un grande contributo di servizio alla pace, di cultura, di ...

Bassetti Cei 'La politica non cavalchi rabbia e frustrazione' : 'Il mondo intero ha bisogno di un'Italia in pace, perché siamo tutti interdipendenti. L'Italia dà all'Europa, al Mediterraneo, al mondo un grande contributo di servizio alla pace, di cultura, di ...

GOVERNO - APPELLO VESCOVI Cei : “PRIMA IL BENE COMUNE”/ Cardinal Bassetti : "Non soffiate sul fuoco della rabbia" : APPELLO dei VESCOVI Cei per l'attualità politica con la crisi di GOVERNO: Card. Bassetti, “PRIMA il BENE Comune. Rispettare il voto popolare degli italiani e il Capo dello Stato Mattarella”(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:32:00 GMT)

Cei : governo non smarrisca cornice Ue : 14.06 I vescovi richiamano il nascente governo a due principi: "Fedeltà al territorio e respiro europeo". E raccomandano "un'attenzione a quanti,a livello locale, con onestà e competenza amministrano la cosa pubblica, senza smarrire uno sguardo ampio e una cornice europea". I pastori ricordano che "per guidare davvero il Paese è necessario conoscerlo da vicino e rispettarne la storia,la tradizione e l'identità", si legge nel comunicato finale ...

Cei - non basta governo per guidare Paese : Occorre - questo Paese - conoscerlo davvero, conoscerne e rispettarne la storia e l'identità; bisogna conoscere il mondo di cui siamo parte e nel quale la nostra Repubblica - cofondatrice dell'Europa ...

"Non basta un governo a guidare un Paese". Il realismo della Cei davanti a una "politica fragile" : "Ricordiamo a tutti come non basti nemmeno avere un governo per poter guidare il Paese. Occorre, questo Paese, conoscerlo davvero, conoscerne e rispettarne la storia e l'identità; bisogna conoscere il mondo di cui siamo parte e nel quale la nostra Repubblica, cofondatrice dell'Europa unita, è desiderosa di ritornare a svolgere la sua responsabilità di Paese libero, democratico e solidale". Lo ha detto il Presidente della ...

Savona - all’asta il cantiere degli sCeicchi. Una crisi che non si spiega : Quando Adnan Kashoggi aprì le porte del suo yacht più famoso (il Nabila) a Lory Del Santo e il mattino dopo la ringraziò con un rubino grosso come una noce e pesante come 300 milioni di lire, era già l’uomo più ricco del mondo. Figlio del medico della famiglia reale saudita e laureato in California, Kashoggi era un genio degli affari che – come scrisse il Secolo XIX nel giorno della sua morte – “faceva incontrare chi aveva idee da ...

Gualtiero Bassetti - Cei - cita De Gasperi : non servono 'uomini di preda' - ma 'di buona fede' per ricucire l'Italia : Appello alla politica 'per superare le divisioni' e trovare 'cura alle ingiustizie sociali' in un Convegno all'Accademia dei Lincei organizzato dalla Fondazione De Gasperi