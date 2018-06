' Caro ministro Fontana | oggi noi gay non siamo più invisibili'

Gf - Barbara D'Urso risponde a Fontana : "Caro ministro - la famiglia è qualunque tipo di amore" : L'ultima puntata del Gf Nip è stata ricca di colpi di scena, di sorprese, ma è stata anche l'occasione per Barbara D'Urso di portare avanti 'una battaglia che combatto da anni, quella dei diritti ...

“Caro ministro - noi esistiamo”. Le famiglie gay inondano di foto la pagina Fb di Fontana. Lui le cancella : Prima le nega, poi le cancella a colpi di click. Sono le famiglie arcobaleno viste dal neo ministro leghista Lorenzo Fontana che, a pochi giorni dal suo insediamento, mette in pratica il primo comandamento del suo ministero: "Le famiglie arcobaleno non esistono". Detto, fatto. Il ministro ha cancellato centinaia di fotografie e messaggi che i cittadini avevano postato sulla sua pagina Facebook. Immagini che ritraevano famiglie arcobaleno e ...

Governo - FracCaro (ministro M5s) : “Delibera per taglio dei vitalizi è già sul tavolo del presidente Fico” : Durante il suo intervento sul palco di piazza Bocca della Verità da neo ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro ha delineato gli obiettivi del suo dicastero e poi ha annunciato: “La nostra delibera per il taglio dei vitalizi è sul tavolo del presidente Roberto Fico”. Sul palco anche il neo ministro dell’Ambiente, Sergio Costa: “Il mio compito è far arrivare il momento in cui non ci saranno più gli ...

Chi è Riccardo FracCaro - il nuovo ministro per i Rapporti con il Parlamento del governo M5s-Lega : Riccardo Fraccaro è il nuovo ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta del governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Eletto per la prima volta a Montecitorio nel 2013, Fraccaro è stato un membro dei probiviri del M5s e da marzo è invece questore anziano della Camera dei deputati.Continua a leggere

Caro ministro Salvini - rilegga la Costituzione : la aiuterà a non violarla : Avvisi (necessari) e consigli (non richiesti) al ministro dell'Interno Salvini.1. Da ministro, lei si accinge a giurare sulla Costituzione: tutta, compresa la XII disposizione finale (non transitoria) che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. Da ministro dell'Interno si potrebbe trovare a dover applicare la Legge Scelba e la Legge Anselmi, il cui combinato disposto impone la sospensione e lo ...

