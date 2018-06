Caro Galli della Loggia | alla Scuola manca autorevolezza | non cattedre più alte!

huffingtonpost

: @fattoquotidiano Caro @fattoquotidiano mi dispiace dirlo ma i vostri esperti e tutti quelli che hanno dato contro a… - CoDaGrieco : @fattoquotidiano Caro @fattoquotidiano mi dispiace dirlo ma i vostri esperti e tutti quelli che hanno dato contro a… - oldmanandsea1 : RT @FondazioneNenni: Caro Ernesto Galli della Loggia: la scuola cambia se eleva, non se si eleva. - FondazioneNenni : Caro Ernesto Galli della Loggia: la scuola cambia se eleva, non se si eleva. -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Con una lettera pamphlet di curioso reazionarismo, il professorindicava al governo, nel giornoprima fiducia parlamentare, i suoi dieci stratagemmi per un primo rilancio.Toni che hanno fatto molto discutere dentro le aule e, imbilmente, fuori, nei social, con una forza divisiva che, onore al merito, indica che il "tema" c'è e la piaga dolente. Qualche osservazione sarà quindi consentita.In primo luogo, il vizio di fondo del ragionamento è quello di non distinguere tra lae le scuole, per così dire. Le tesi fanno, infatti, riferimento a un mondo cattedratico dal sapore gentiliano, quando non mazziniano, in cui leson più alte, a marcare la distanza gerarchica, e le gite si fanno tutte in Italia perché è assurdo andare a Parigi senza aver visto Lucca. E vabbè. Come è ...