Carniti : a leader storico Cisl l’ultimo omaggio da politici e sindacalisti : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – politici e sindacalisti hanno reso omaggio allo storico leader Cisl , Pierre Carniti , morto martedì scorso a 81 anni e di cui oggi si è celebrato il funerale a Roma. Oltre al leader della confederazione di Via Po, Annamaria Furlan, e all’ex presidente del Senato nonché ex segretario generale Cisl Franco Marini, che a Carniti succedette alla guida del sindacato. Presenti anche Sergio D’Antoni, ...

Morto Pierre Carniti - storico leader della Cisl ex eurodeputato e senatore : È Morto oggi a 81 anni Pierre Carniti, storico sindacalista dalla Cisl ed ex senatore. Nato a Castellone, in provincia di Cremona il 25 settembre del 1936, nipote della poetessa Alda Merini, nel 1970 era diventato segretario della Fim, l'organizzazione dei metalmeccanici della Cisl, di cui era diventato poi segretario dal 1979 al 1985. Parlamentare europeo per due legislature, dal 1989 al 1999, Carniti è stato anche senatore, eletto con il Psi, ...