Car Design Award 2018 | a Parco Valentino i premi per le più belle del reame – FOTO

Curry 5 - le sCarpe di Steph raccontate dai designer Under Armour : Per la quarta volta di fila e con due titoli in bacheca, Stephen Curry gioca anche quest’anno da protagonista le NBA Finals, nella sfida che è solo l’ultimo capitolo della più grande saga sotto canestro dei nostri giorni: Cleveland contro Golden State. Sull’altro sponda c’è LeBron, il giocatore totale. Stephen invece incarna in pieno quello disruptive dei nostri anni, il playmaker rivoluzionario con la leggerezza dei suoi 191 ...

taldesign Zerouno Duerta - un inedito VIDEO per scoprire i segreti della superCar da 2 milioni di euro : Gli unici 5 esemplari della Duerte verranno consegnati solo tra sei mesi nonostante sia stato pagato già un cospicuo assegno I facoltosi e fortunati clienti che hanno ordinato uno dei soli 5 esemplari della Italdesign Zerouno Duerta dovranno attendere ancora sei mesi prima di ricevere la loro succulenta supercar, nonostante abbiano versato la maggior parte dei due milioni di euro richiesti per la vettura. Per stemperare l’incredibile attesa, ...

McLaren 720S by Carlex Design : la sportività sposa il lusso della personalizzazione [FOTO] : Interni da mille e una notte per una delle più veloci super car inglesi in grado di raggiungere i 340 km/h Il preparatore polacco Carlex Design ha svelato la sua ultima e incredibile creazione su base McLaren 720S. Espressione di lusso e opulenza, l’elaborazione di questa McLaren ha portato in dote interni completamente inediti caratterizzati da rivestimenti in pelle e alcantara di colore viola, il tutto farcito da inserti in fibra di carbonio ...

Design week finita? Per gli addetti ai lavori comincia adesso. E Pierre Cardin celebra 70 anni di Carriera agli Arcimboldi : Finita la Design week? Macché, c’è chi si è messo subito al lavoro. E’ Gilda Boiardi, madre e madrina del Fuori Salone, catalizzatore multi-eventi. E’ lei, direttrice storica di Interni, il primo mensile di Design in Italia, ad averlo inventato. Per l’esattezza nel ’90, precisa: “Il Salone in quel anno cambiò calendario e da settembre si spostò ad aprile. Cosa fare, mi rivolsi ad alcune gallerie di amici, un gruppo di sognatori, e così nacque il ...

Google Chrome : il Material Design 2 pronto a sbarCare su Windows : Il Material Design 2, che verrà annunciato probabilmente durante il prossimo Google I/O 2018, rappresenterà uno dei più grandi cambiamenti in occasione del lancio di Android P. Sembrerebbe che le nuove linee guide di Design arriveranno presto anche sui nostri PC Windows oltre che sui dispositivi dotati del sistema operativo by Google. Nell’ultima versione di Chrome Canary, che per chi non lo sapesse è una variante del noto browser ...

La moda si infichetta per il design. Prima lo snobbavano. Si vola alto con Cartier superstar all’Arco della Pace : Quando si chiamava ancora il Salone del Mobile, gli stilisti con la puzzetta sotto al naso lo snobbavano. Adesso tutti si sono buttati sulla gallina delle uova d’oro. Lanci, rilanci, cocktail, code kilometriche per gozzovigliare un canapè anche lui di design, esplosioni di forme, nuovi orizzonti teconologici, la moda si designizza. La fashion victim diventa design victim. Ma più scelta hai e meno scegliere sai, il paradosso del troppo che offre ...

Design : Brera e Buenos Aires zone più gettonate per Car sharing : Milano, 20 apr. (AdnKronos) - Eventi come la Design week trasformano Milano in una delle capitali d'Europa e la mobilità diventa un fattore chiave di successo. Un angolo di osservazione sul 'fenomeno Salone' arriva dal car sharing. Le rilevazioni di DriveNow operatore di car sharing presente a Milan

Stanze Sospese : se il design entra in Carcere : Stanze Sopese è un progetto di design sociale presentato durante la design Week e visitabile fino al 22 aprile al SIAM in via Santa Marta 18, nel cuore delle 5VIE Art + design district. L’idea, promossa dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE, che ha lanciato un’iniziativa ad hoc chiamata «FurnitureForAll», nasce dagli architetti Daniele Fiori e Giovanna Giannattasio che hanno cominciato a interrogarsi su come si potesse vivere oltre l’alto muro ...