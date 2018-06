Cantone risponde a Conte | | Il mio incarico scade nel 2020

blogo

(Di giovedì 7 giugno 2018) Ieri il Presidente, durante il suo intervento davanti alla Camera dei Deputati, ha citato l'attività dell'Anac: "Cercheremo di valutare bene il ruolo dell’Anac, che non va depotenziata, ma in questo momento non abbiamo dall’Anac i risultati che ci attendevamo. Possiamo valorizzarla, ma in una prospettiva di prevenzione". Da molti la frase diè stata letta come "una stoccata" all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in particolare al magistrato Raffaele, scelto da Matteo Renzi nel marzo 2014 per dirigere l'ente. In realtà le parole disi possono leggere anche in altro modo; l'intenzione di dotare l'Anac di strumenti più efficaci per favorire il suo lavoro. Oggiha incontrato il pentastellato Toninelli, nuovo Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che al termine dell'incontro ha spiegato quali sono stati i temi al centro del dibattito: "Il mio ...