Canada | per i piloti Ferrari un GP speciale

Lewis Hamilton - GP Canada 2018 : “Niente nuovo motore? Ci sarà una perdita di potenza rispetto ai rivali” : La Mercedes non disporrà della power unit n.2 in vista del prossimo GP del Canada (settimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno), che da domani prenderà il via con le prime prove libere, per problematiche tecniche che hanno costretto il team di Brackley a rimandare l’esordio del nuovo propulsore. Un aspetto che influenzerà le prestazioni della W09 nel confronto coi rivali, in particolare la Ferrari dotata del nuovo motore. ...

F1 Canada - Bottas : «Spero di aver pagato il mio tributo alla sfortuna» : MONTREAL - L'obiettivo, nemmeno troppo nascosto, per Valtteri Bottas è puntare al podio a Montreal. In conferenza il finlandese ha dichiarato: ' Montecarlo non era il miglior circuito per noi. Abbiamo ...

F1 - Hamilton mette le mani avanti in vista del Gp del Canada : “non avremo il motore 2 - sarà normale perdere potenza” : Lewis Hamilton ha espresso la propria preoccupazione in vista del Gp del Canada, dove la Mercedes non disporrà del motore 2 come la Ferrari Ansia e preoccupazione per Lewis Hamilton alla vigilia del Gp del Canada, vista l’impossibilità della Mercedes di utilizzare il motore 2 su un circuito come quello di Montreal. Photo4 / LaPresse Il campione del mondo non ha nascosto i suoi timori, sottolineando che sarà normale avere dei cali di ...

F1 - Hamilton e Vettel favoriti in Canada : quote di vittoria identiche per il britannico e il tedesco : Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sono i favoriti per i bookmakers in Canada, quote identiche per i due piloti È una pista dove Lewis Hamilton domina da tre stagioni, ma stavolta nel Gp del Canada il britannico potrebbe avere qualche difficoltà in più. La nuova power unit della Mercedes, prevista in un primo tempo per la gara di domenica, non verrà utilizzata a causa di problemi tecnici e nelle quote SNAI esulta Sebastian Vettel, che invece avrà ...

Incendio nel ragusano : evacuato il Club Med di Scoglitti/ 700 persone allontanate - richiesti i Canadair : Incendio nel ragusano: evacuato il Club Med di Scoglitti, 700 persone allontanate, richiesto l'intervento dei Canadair. Emergenza nel ragusano, dove vi sono diversi turisti(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 16:32:00 GMT)

Marijuana legale in Canada - la legge sta per essere approvata dal Senato : Quello che sembrava per molti soltanto un miraggio lontano, in questa stessa settimana rischia davvero di diventare realtà. Il sogno è la legalizzazione della Marijuana come sostanza a libero uso e consumo (similmente ai farmaci più blandi, a sentire la proposta), mentre l'oasi in cui il miraggio prenderà forma è il Canada, che diventerà così il primo Paese in assoluto facente parte del G7 ad approvare tale emendamento. Le domande, ovviamente, ...

F1 - GP Canada 2018 : Sebastian Vettel a Montreal prova a interrompere due tabù - Hamilton sarà l’uomo da battere : Se il Gran Premio di Monaco è passato alla storia per la noia che ha contraddistinto i suoi 78 giri, il Gran Premio del Canada in arrivo in questo fine settimana sarà di ben altro tenore. A Montreal, infatti, i sorpassi sono all’ordine del giorno, grazie alla sua conformazione “Stop&Go” e al suo lungo rettilineo di oltre un chilometro. In poche parole ci attendiamo grande spettacolo ed emozioni sul tracciato intitolato a ...

F1 - week-end particolare per Raikkonen in Canada : il sexgate incombe ma la polizia… : La polizia canadese ha fatto sapere che la denuncia è stata depositata, ma non ci sarà nessun interrogatorio di Raikkonennel fine settimana del Gp di Montreal La denuncia è stata depositata, ma Kimi Raikkonen non subirà alcun interrogatorio nel fine settimana del Gp del Canada per il caso sexgate scoppiato dopo le accuse di una donna canadese. Photo4 / LaPresse E’ quanto fa sapere il portavoce della polizia della città del Québec, ...

F1 - GP Canada 2018 : problemi sulla nuova power unit Mercedes - la Ferrari sorride! Che vantaggio per le Rosse - avversari con motore vecchio : Incredibile colpo di scena alla vigilia del GP del Canada, settima tappa del Mondiale F1. La Mercedes, infatti, avrebbe dovuto montare le power unit 2 sulle proprie monoposto ma a sorpresa sono emerse delle problematiche tecniche durante le procedure del controllo qualità. All’ultimo momento è stato dunque deciso di affrontare il weekend con la power unit 1, quella che ha già sulle spalle ben sei Gran Premi. Il debutto della nuova ...

Usa - media : Casa Bianca valuta altre sanzioni a Canada per dazi : Usa, media: Casa Bianca valuta altre sanzioni a Canada per dazi Usa, media: Casa Bianca valuta altre sanzioni a Canada per dazi Continua a leggere L'articolo Usa, media: Casa Bianca valuta altre sanzioni a Canada per dazi proviene da NewsGo.

F1 - GP Canada 2018 : le gomme Pirelli e gli pneumatici scelti da Ferrari - Mercedes e Red Bull. Le possibili strategie per la gara : Manca sempre meno al weekend del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il circuito dedicato a Gilles Villeneuve sarà teatro di grandi sfide. Ferrari e Mercedes sono pronte a riprendersi la scena, dopo il trionfo dell’australiano della Red Bull Daniel Ricciardo a Montecarlo. Sulla pista “Stop&Go” di Montreal freni e motore saranno molto sollecitati e non è un caso che i top team metteranno in pista ...

G7 : Conte - in Canada per farsi conoscere e rispettare : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Al G7 la prima posizione dell’Italia sarà farsi conoscere e possibilmente, la seconda, farsi rispettare…”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, lasciando l’Aula di Montecitorio. L'articolo G7: Conte, in Canada per farsi conoscere e rispettare sembra essere il primo su SPORTFAIR.