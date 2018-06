romadailynews

: Campidoglio, 10 giugno parte sperimentazione #VIALIBERA: Iniziative itineranti, spettacoli… - romadailynews : Campidoglio, 10 giugno parte sperimentazione #VIALIBERA: Iniziative itineranti, spettacoli… - fiomromalazio : RT @CgilRomaelazio: 6 GIUGNO: SINDACATI AL CAMPIDOGLIO PER CHIEDERE ALL'AMMINISTRAZIONE RAGGI UN CAMBIO DI PASSO - sorrentino_i : RT @CgilRomaelazio: 6 GIUGNO: SINDACATI AL CAMPIDOGLIO PER CHIEDERE ALL'AMMINISTRAZIONE RAGGI UN CAMBIO DI PASSO -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Iniziative itineranti, spettacoli ed esibizioni band musicali lungo un unico percorso ciclopedonale dal centro alla periferia. Domenica 10, dalle 10 alle 19,ladella prima iniziativa: un’unica rete ciclopedonale che attraverserà tutta Roma con strade off-limits ad auto e scooter. Il percorso interesserà più strade: da via Cola di Rienzo a via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e largo Corrado Ricci, da via XX Settembre a piazza Venezia e ancora viale Manzoni, via Labicana, via Veneto, viale Regina Elena (sul sito https://romamobilita.it/ it/ informazioni dettagliate della chiusura delle strade e modifiche al percorso delle linee di trasporto pubblico). Domenica sarà istituito il primo tracciato progettato da Roma Servizi per la Mobilità e ispirato dalla proposta w.e.b. – ciclovia, presentata sul portale del PUMS. Da settembre è poi ...