Camera : Fico riceve portavoce Alleanza italiana sviluppo sostenibile Giovannini : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, ha ricevuto questa mattina a Montecitorio il portavoce dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), Enrico Giovannini.

Camera : Fico incontra Sviluppo sostenibile - Usb e Medici senza frontiere : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – Il presidente della Camera, Roberto Fico, incontrerà giovedì 7 giugno alle ore 11.30 a Montecitorio il Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile (ASviS), Enrico Giovannini e alle 17.30 Aboubakar Soumahoro, dirigente della Unione Sindacale di Base (Usb). Venerdì 8 giugno verrà ricevuta nello Studio del presidente una delegazione di Medici senza frontiere, guidata dal direttore della ...

Camera : lettera Fico a gruppi per sollecitare formazione commissioni : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – Il presidente della Camera, Roberto Fico, invierà una lettera ai gruppi parlamentari per sollecitare la designazione dei componenti delle commissioni. E' quanto emerge dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Inoltre Fico ha proposto una riforma per accorpare la Giunta per le elezioni e quella per le immunità "per una semplificazione speculare al Senato".

Il Governo M5s-Lega giura nel pomeriggio - Conte incontra il presidente della Camera Fico : - presidente del Consiglio: Giuseppe Conte ; - Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Giancarlo Giorgetti - Ministro dell'Economia: Giovanni Tria - Ministro degli Esteri: Enzo Moavero ...

Camera : Fico riceve presidente Autorità energia : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha ricevuto il presidente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), Guido Pier Paolo Bortoni. Al centro dell'incontro -si legge in una nota- le scadenze parlamentari relative al rinnovo dell'Autorità e alcuni profili dell'attività svolta da Arera nel corso del suo ultimo mandato. 'Con il presidente Bortoni -spiega ...

Governo : Cottarelli alla Camera da Fico : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Il premier incaricato Carlo Cottarelli è arrivato a Montecitorio dove è stato ricevuto dal presidente della Camera, Roberto Fico.

Camera : Donazzan (Fi) - Fico con le mani in tasca durante Inno Mameli - vergognoso : Venezia, 24 mag. (AdnKronos) – “Non si era mai visto nella storia della nostra Nazione un Presidente della Camera dei Deputati tenere le mani in tasca e non accompagnare con il canto l’Inno di Mameli. Non si era mai vista la terza carica dello Stato rifiutare di scusarsi di fronte ad una evidente e terribile gaffe, compiuta nel pieno delle sue funzioni istituzionali. Fico deve vergognarsi! Deve farlo di fronte a ciascuna ...

**Governo : Conte alla Camera per incontro con Fico** : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Il premier incaricato Giuseppe Conte è arrivato alla Camera per incontrare il presidente Roberto Fico. Conte è arrivato a Montecitorio in taxi.

Suona l'inno di Mameli - il presidente della Camera Fico resta con le mani in tasca : Mentre accanto il sindaco Orlando si portava la mano al cuore, Fico si è mostrato "distaccato" durante l'esecuzione...

Fico non canta Inno di Mameli e tiene mani in tasca/ Video - gaffe del Presidente Camera all’evento per Falcone : Roberto Fico canta l'Inno di Mameli e tiene le mani in tasca durante l'ascolto: Video, gaffe del Presidente della Camera alle celebrazioni per la memoria di Giovanni Falcone(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:11:00 GMT)

Fico con le mani in tasca durante l'Inno di Mameli a Palermo : pioggia di critiche sul presidente della Camera : Mano destra sul cuore , civili, , mano alla tesa del cappello , militari, , mani lungo i fianchi con le braccia tese , civili e militari, : niente di tutto ciò. durante l'esecuzione dell'Inno di ...