Calo per Abercrombie & Fitch

USA - lieve Calo per le richieste di sussidio alla disoccupazione : In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 2 giugno. I "claims" sono calati di 1.000 unità a 222 mila dalle 223 mila unità della settimana precedente . Battute le ...

San Calogero. Antonio Pontoriero fermato per l’omicidio di Soumayla Sacko : E’ stato sottoposto a fermo Antonio Pontoriero. L’uomo di 43 anni di San Calogero (Vibo Valentia) era già indagato per

Borsa : Calo per Milano - in perdita dello 0 - 84% alle 16.00 : TeleBorsa, - Sottotono Milano che passa di mano con un ribasso dello 0,84% alle 16.00 e si muove in territorio negativo a 21.566,59 punti.

Eurozona - a maggio ancora un Calo per il PMI : Ulteriore rallentamento della crescita economica dell'Eurozona nel mese di maggio, con il dato che tocca i minimi degli ultimi 18 mesi . La lettura media dell'indice PMI Markit sia per la manifattura ...

Lega boom : 11 punti percentuale in più; M5S in Calo : Se si tornasse al voto oggi, la posizione del M5S quale prima forza politica del Paese sarebbe decisamente insediata dalla Lega. A tre mesi dal voto dello scorso 4 marzo, in base all'ultimo sondaggio realizato da Ipsos per il Corriere della Sera, il Carroccio avrebbe guadagnato addirittura 11 punti percentuale passando dal 17,4 % registrato alla Camera, al 28,5 %. Il partito di Matteo Salvini per la prima volta insidia seriamente il M5S [VIDEO] ...

Dieta delle porzioni da 1300 Calorie per dimagrire : La Dieta delle porzioni da 1300 calorie al giorno può far dimagrire in maniera veloce. Si mangia ogni giorno diverse porzioni di frutta,verdura.

Dieta ipoCalorica per dimagrire 4 chili : tanta frutta e verdura : La Dieta ipocalorica può far dimagrire fino a 4 chili. E' ricca di frutta e verdura e prevede uno schema dietetico molto semplice. Ecco cosa si mangia

Falsi annunci online - ecco il deCalogo per evitare la truffa : Lucca, 2 giugno 2018 - Venditori fasulli, che scompaiono dopo aver incassato il denaro trasferito dall'ignaro acquirente. False email di fantomatiche banche che chiedono il numero della carta di ...

Spread in Calo e Borsa in rialzo Il governo Conte rassicura i mercati Positivi i listini Ue in pre-apertura : Lo Spread Btp/Bund in avvio arretra a 225 punti dai 240 della chiusura di ieri, con il rendimento del decennale italiano che arretra al 2,52%. Segui su affaritaliani.it

Mercati ottimisti : spread in forte Calo e Piazza Affari è in recupero : Fari puntati anche sulla Casa Bianca: Trump si appresterebbe ad annunciare nelle prossime ore i dazi su acciaio e alluminio anche per l'Unione Europea -