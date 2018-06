CALLEJON AL MILAN? Calciomercato | lo spagnolo piace ma con gli addii di Kalinic e Silva

CALLEJON al Milan? / Calciomercato - l'alternativa è Memphis Depay ma costa di più : Callejon al Milan? Calciomercato, l'esterno spagnolo del Napoli pare aver fatto una mezza promessa ai rossoneri che se la devono vedere anche con i problemi legati al fairplay finanziario.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 16:28:00 GMT)

Calciomercato Milan - i rossoneri possono pagare la clausola di CALLEJON : Calciomercato Milan – Il Milan è in attesa del responso Uefa sull’esclusione dalla prossima Europa League ma nel frattempo continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la squadra da regalare al tecnico Gennaro Gattuso. Obiettivo importante per l’attacco dei rossoneri, si tratta dell’attaccante Callejon del Napoli, può arrivare tramite il pagamento della clausola rescissoria di 23 milioni valida ...

Milan - Gattuso : 'Partita che fa alzare l'asticella : bene la difesa - Donnarumma e Kalinic. Su CALLEJON e Reina...' : Io mi tengo stretti i miei giocatori, che per me sono i più forti al mondo'. Sul biglietto dato a Biglia: 'Era entrato Milik e dovevamo cambiare alcune marcature'. Sulla corsa scudetto: 'Non è chiusa,...

Calciomercato Milan - Abbiati apre le porte a CALLEJON : Calciomercato Milan, si sta giocando il match di Serie A contro il Napoli, nel frattempo importanti indicazioni di mercato da parte di Abbiati ai microfoni di Premium Sport: “Reina e Donnarumma? Sono due grandi portieri, uno giovane alla centesima presenza col Milan, per le quali gli faccio i complimenti, ed uno che ha vinto tutto e con tanta esperienza. Callejon? E’ un grande giocatore, ma noi abbiamo Suso e me lo tengo stretto. Se poi ...

Milan - Romagnoli pronto per la finale di Coppa Italia? Intanto Fassone punta CALLEJON : Milan, Romagnoli- Come evidenziato dagli esami medici di ieri, Romagnoli dovrà star fermo circa un mese a causa di una lesione al bicipite femorale. Uno stop che costringerà Gattuso a correre ai ripari in vista di questo finale di stagione. Romagnoli, salvo colpi di scena, potrebbe tornare a disposizione per la finale di Coppa Italia […] L'articolo Milan, Romagnoli pronto per la finale di Coppa Italia? Intanto Fassone punta Callejon ...