California | da Stato dorato a welfare state fallito

Il giudice californiano Aaron Persky, diventato famoso per aver condannato a soli sei mesi di carcere un ragazzo giudicato colpevole di aver stuprato una ragazza incontrata a una festa universitaria, è stato cacciato dal suo incarico di giudice a Santa

California - sparatoria in una scuola : arrestato un uomo : 17.57 - CBS riferisce dell'arresto di un uomo armato di fucile che ha aperto il fuoco alla Highland High School di Palmdale in California. L'aggressore sarebbe riuscito a penetrare nei locali della scuola verso le 7 di oggi, le 16 in Italia, circa 30 minuti prima dell'orario di apertura. Subito il personale della Highland High School aveva avvisato la polizia segnalando la presenza di un uomo armato di fucile che esplodeva colpi all'interno ...

Dopo 40 anni - la svolta nel "cold case" : arrestato il presunto "Golden State Serial Killer" in California : A quasi 50 anni di distanza dal primo omicidio, la California potrebbe finalmente archiviare uno dei casi irrisolti più celebri della sua storia: quella del cosiddetto "Golden State Serial Killer". Joseph James DeAngelo, 72 anni ex agente di polizia , è stato arrestato nella contea di Sacramento, con l'accusa di aver commesso 12 omicidi, 45 stupri e 120 rapine in California, tra gli anni '70 e '80. A incastrare definitivamente ...

