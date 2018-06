Calendario Pirelli 2019 | il fotografo è Albert Watson

Pirelli : Albert Watson è il fotografo del Calendario 2019 : Milano, 6 giu. (AdnKronos) – E’ Albert Watson il fotografo che realizzerà il prossimo Calendario Pirelli dedicato al 2019. E’ lui stesso ad annunciarlo dal suo profilo Twitter, facendosi ritrarre sul set del Calendario con una delle co protagoniste ï? (il cane Jona). Scozzese, di Edimburgo, Watson studia graphic design al Duncan of Jordanstone College of Art and Design di Dundee, e cinema e televisione al Royal College of Art ...