Calenda fa un video con i consigli per Di Maio | “Alitalia? Non può essere compagnia di

Ciclismo - il Calendario delle corse di giugno con le dirette tv Video : Appena archiviato il Giro d’Italia [Video] il Ciclismo professionistico è gia' pronto per un nuovo blocco di corse. giugno è un mese di passaggio tra il Giro e il Tour de France, e le gare di questo periodo sono soprattutto un approccio verso il grande evento francese. Delfinato e Svizzera sono le due classiche corse di avvicinamento al Tour, con quest’anno una suddivisione più equilibrata dei campioni tra le due gare. L’altro appuntamento clou ...

Semifinali play off Serie C 2018 : Calendario date e tabellone Video : Tra una settimana esatta si terranno le Semifinali dei play off di Serie C 2018, penultimo appuntamento prima della finale che decretera' la quarta squadra promossa in Serie B. A re il calendario con le date delle partite di andata e ritorno e il tabellone. Intanto, stasera è prevista la gara di andata del 2° turno della fase nazionale [Video], con il ritorno fissato il prossimo 3 giugno. Si disputeranno le seguenti partite: ...

Calendario scioperi dei trasporti pubblici - treni e aerei di giugno 2018 Video : L’estate comincia male con lo sciopero generale dei trasporti che impedira' a molti lavoratori e vacanzieri di spostarsi durante il mese di giugno 2018. Le astensioni dal lavoro e le proteste sindacali sono parecchie, alcune di 24 ore nazionali, il che significa la paralisi totale dell’intera nazione. Gli scioperi interesseranno tutti i settori: aereo, ferroviario, trasporto pubblico e privato locale e trasporto merci. Sciopero nazionale ...

RENZI - CON ELEZIONI ANTICIPATE NO A ’PARTITO-MACRON’/ Video - usa Calenda per Fronte Repubblicano anti Lega-M5s : Governo, RENZI: "Pagliacciata con colpevoli Salvini e Di Maio". L'esponente del Pd ha parlato delle possibili ELEZIONI a luglio e dell'allenza di Forza Italia(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 13:45:00 GMT)

Volley - Nations League 2018 maschile 2^ tappa : Calendario e orari tv gare Italia Video : Nel fine settimane iniziera' per la Nazionale Italiana di Pallavolo maschile la 2^ tappa della Nations League 2018. A re il calendario, gli orari e la copertura tv delle partite dell'Italia. La prima settimana [Video] si è conclusa in trionfo per i ragazzi di coach Blengini, protagonisti del successo per 3 set a zero contro i padroni di casa della Serbia. Tre vittorie su tre per gli azzurri, che hanno sconfitto nelle prime due partite avversari ...

Campionato Primavera 2018 Final Four : Calendario e tabellone Video : Nella prima settimana di giugno avra' inizio la Final Four del Campionato Primavera 2018, la fase Finale del torneo che prevede la disputa delle due semiFinali e della Finale. A re il calendario con le date delle partite e il tabellone. Nella giornata di ieri si sono disputati i due match di andata dei play off. Abbiamo to in diretta l'incontro Juventus-Roma Primavera [Video], conclusosi con il risultato di 1-1. Risultato bugiardo, viste le ...

Sciopero trasporti giugno 2018 : Calendario treni - autobus e aerei Video : Il mese di giugno si preannuncia complicato per i viaggiatori italiani, a causa dei numerosi scioperi previsti. A re il calendario delle proteste che interesseranno le corse di treni, autobus e mezzi trasporti pubblico locale, senza dimenticare il settore aereo. Prima che si entri nel prossimo mese, maggio riservera' 8 ore di passione alla categoria dei pendolari tra sabato 26 e domenica 27 maggio a causa dello Sciopero trenitalia, Trenord e ...

Sciopero Trenitalia giugno 2018 : Calendario date delle proteste Video : Sono state rese note le prime date ufficiali degli scioperi Trenitalia e Trenord in calendario nel prossimo mese di giugno. A re le date e gli orari in cui i treni potranno subire disagi a causa della protesta dei lavoratori. Alla fine del corrente mese, intanto, i dipendenti delle due societa' aderiranno alla Sciopero del 26 maggio [Video] indetto dal sindacato CAT Coordinamento Autorganizzato Trasporti, con l'inizio dei disagi fissato per le ...

Campionato Primavera 2018 - ultima giornata : Calendario e quali partite in tv Video : Domani sabato 19 maggio si giochera' l'ultima giornata del Campionato Primavera 2018, il torneo giovanile più importante del calcio italiano [Video]. A re le partite in calendario e quali saranno trasmesse in differita e diretta tv. Si avvicina il momento tanto atteso da migliaia di appassionati di calcio giovanile. La quindicesima giornata di ritorno chiudera' i giochi per le squadre che accederanno ai play off e play out. Atalanta e Inter sono ...

Calendario scioperi dei trasporti dal 20 al 31 maggio 2018 Video : Tanti scioperi nel settore ferroviario, del trasporto pubblico locale e aereo dal 20 al 31 maggio 2018: lo sciopero generale dei trasporti in alcuni casi sara' nazionale, quindi interessera' tutte le regioni d’Italia. Molte giornate calde, in particolare il 21 maggio in due citta' i mezzi si fermeranno per 24 ore, ma anche il 25 maggio sara' per 24 ore che gli addetti ai trasporti pubblici locali di tre province incroceranno le braccia, così ...

Nations League 2018 femminile : Calendario Italia - orari e copertura televisiva Video : Nella notte Italiana di oggi iniziera' l'avventura della Nazionale Italiana di Volley femminile nella Nations League 2018, torneo che vede la partecipazione delle Nazionali più forti a livello internazionale. A re l'orario di inizio e dove vedere in diretta tv il match Italia-Turchia di stanotte. Nello stesso girone dell'Italia figurano, oltre alla Turchia, anche le padrone di casa degli Stati Uniti la gara odierna si disputera' a Lincoln e le ...

Play off Serie C 2018 - secondo turno : Calendario e quale partita in diretta tv Video : Domani, martedì 15 maggio, si giocheranno le partite del secondo turno dei Play off di Serie C 2018. A re il calendario, gli orari e quale partita sara' trasmessa in diretta tv e dove. Nel prossimo turno dei Play off entreranno in scena Monza girone A, Reggiana girone B e Juve Stabia girone C. Tutti gli incontri si disputeranno in gara unica, vale a dire chi vince si qualifica per il primo turno della fase Nazionale, dove saranno reintrodotte le ...

Play off Serie C 2018 : Calendario - orari e dove vedere il primo turno Video : Tutto pronto per l'inizio dei Play off di Serie C 2018, con l'avvio del primo e secondo turno. A re il calendario e il tabellone con le squadre coinvolte in questa primissima fase. La stagione regolare si è conclusa nell'ultimo weekend e ha visto la promozione di Livorno girone A, Padova girone B e Lecce girone C, prime classificate dei loro rispettivi gironi. Tutte e tre le squadre hanno ottenuto la promozione diretta in Serie B in anticipo. Ad ...

Calendario Serie B 2018-2019 : si attende per data e luogo Video : Oggi, martedì 8 maggio è in programma l'Assemblea [Video] di Serie B in cui saranno toccati numerosi argomenti importanti per la cedetteria. Durante l'Assemblea di Serie B di oggi, si iniziera' a programmare la prossima stagione, quella 2018- 2019. Calendario Serie B Si attende la decisione per la sede in cui sara' sorteggiato il Calendario di Serie B: [Video] lo scorso anno fu il Castello Svevo di Bari. La scelta lo scorso anno fu presa in ...