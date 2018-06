Calciomercato | valzer tra i pali | via vai di portieri | la situazione

sportfair

(Di giovedì 7 giugno 2018) Succede di tutto in questa fase delestivo, tante trattative, sopratutto per quanto concerne idella nostra Serie A Ilspesso si accende per i grandi colpi in attacco, per adesso però in Serie A, tiene banco undeidavvero niente male. Sistemare tutti i vari tasselli di questo puzzle impazzito non sarà semplice, ma andiamo con ordine. Il Napoli deve prendere assolutamente un sostituto di Reina e dopo i reiterati assalti a vuoto per Leno, avrebbe messo gli occhi su Sirigu del Torino. Questa potrebbe essere la prima mossa in chiavedelitaliano, ma non l’ultima. Skysport parla di un assalto a Meret da parte della Fiorentina, pronta a liberarsi di Sportiello. Quest’ultimo è finito nel mirino della Sampdoria, che come noto perderà Viviano, il quale potrebbe essere destinato al Parma. Ed il Torino cosa ...