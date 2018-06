Calciomercato Udinese | ufficiale | il nuovo tecnico è Velazquez

Calciomercato Serie A - valzer di portieri : ecco i ribaltoni - le ultime su Genoa - Fiorentina - Samp - Udinese e Bologna : Calciomercato Serie A – Calciomercato di Serie A sempre più caldo, incredibile valzer di portieri. La prima mosse è quella del Genoa che ha trovato l’accordo definitivo con Federico Marchetti, sarà l’ex Lazio il sostituto di Perin, pronto al matrimonio con la Juventus. Il Parma sta per chiudere per Viviano, obiettivo in comune per Fiorentina e Sampdoria, si tratta del polacco della Roma Skorupski. Secondo la ‘Gazzetta ...

Calciomercato Udinese - arrivano conferme : i bianconeri su Kragl : Calciomercato Udinese – Il 30 marzo su CalcioWeb avevamo lanciato la notizia dell’interesse dell’Udinese per il centrocampista Oliver Kragl, il calciatore arrivato a gennaio al Foggia ha disputato una seconda parte di stagione straordinaria. Adesso l’agente del calciatore Matteo Materazzi ha confermato l’interesse del club bianconero per il suo assistito, dichiarando che l’Udinese ha visionato in più occasioni ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Udinese - deciso l’obiettivo per l’attacco : Calciomercato Udinese – Si è conclusa una stagione difficilissima per l’Udinese, il club bianconero ha raggiunto la salvezza con molti problemi, l’arrivo in panchina del tecnico Tudor ha portato a raggiungere la salvezza ma la conferma del croato non è scontata, sono in corso valutazioni in casa bianconera. Nel frattempo si pensa anche al mercato dei calciatori, secondo indiscrezioni di CalcioWeb il nome in cima alla lista per ...

Calciomercato - Reja rifiuta l'Udinese : «Grazie ma ho già dato» : UDINE - La posizione di Massimo Oddo sulla panchina dell 'Udinese è compromessa dopo 11 sconfitte di fila. La famiglia Pozzo ha contatto Eddy Reja come possibile sostituto. "Ho ricevuto la proposta ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Udinese - occhi su Kragl del Foggia : Calciomercato Udinese – L’Udinese si prepara in vista del ritorno in campo per la giornata del campionato di Serie A ma a tenere banco è anche il futuro, la dirigenza sta lavorando in anticipo per costruire la squadra della prossima stagione. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb si sta studiando la situazione legata ad Oliver Kragl, protagonista di una stagione entusiasmante in Serie B. Il Foggia può vantare il diritto di ...