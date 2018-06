Calciomercato Sampdoria | ecco Colley | il ' nuovo Koulibaly' arriva dal Genk

Calciomercato Sampdoria - chiuso il primo innesto per la prossima stagione : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria al lavoro per la prossima stagione, non solo le novità per quanto riguarda la questione dirigenti ma anche sul Calciomercato. I blucerchiati si apprestano ad ufficializzare il primo colpo dell’estate. Si tratta, secondo quanto rivelato dall’Ansa, di Omar Colley, difensore del Genk. Il calciatore si appresta a firmare il contratto che lo legherà al club doriano, ed il Genk incasserà circa 8 milioni ...

Calciomercato Sampdoria - che sorpresa : ecco il possibile sostituto di Praet : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria si muove sul mercato, nelle ultime ore mosse a sorpresa del club blucerchiato. Manovre per il centrocampo, in uscita Praet sempre più nel mirino del Napoli, individuato un possibile sostituto. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ un nome importante potrebbe essere quello di Valon Berisha, calciatore del Salisburgo. Classe 1993 rappresenta una soluzione di primo livello per la ...

Calciomercato Spal - contatto con la Sampdoria : le ultime : Calciomercato Spal – La Spal si candida ad essere protagonista della prossima finestra di mercato, dopo una stagione molto importante che si è conclusa con la salvezza in Serie A, adesso l’obiettivo è ripetersi. Importante movimento della dirigenza nelle ultime ore, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il club ha chiesto Silvestre alla Sampdoria. Con l’arrivo di Colley in blucerchiato lo spazio rischia di ...

Calciomercato Sampdoria - Ferrero allo scoperto : tutto sulle strategie dei blucerchiati : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria si prepara per la prossima stagione, in particolar modo si stanno valutando le strategie sul Calciomercato. Nelle ultime ore indicazioni da parte del presidente Ferrero ai microfoni di ‘Radio CRC’: “Se trattiamo Torreira e Bereszynski col Napoli? A questa domanda può rispondere il Napoli. Per Torreira ci sono stati degli approcci, ma è finita lì. Poi, De Laurentiis ha preso Ancelotti ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - nuovi contatti per Romulo : Calciomercato Sampdoria – Nonostante la retrocessione il centrocampista Romulo ha disputato una stagione molto importante con la maglia dell’Hellas Verona, da escludere una possibile conferma nel campionato di Serie B. Sono infatti diversi gli estimatori nel massimo torneo italiano che hanno messo nel mirino Romulo, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nelle ultime ore contatto con la Sampdoria per verificare la fattibilità ...

Calciomercato Napoli - triplo innesto da 75 milioni di euro : accordi con Sampdoria e Bologna : Calciomercato Napoli – Il Napoli fa sul serio in vista della prossima stagione e dopo l’annuncio di Carlo Ancelotti è pronto a mettere nero su bianco per tre importanti colpi, uno per reparto. Pronta a chiudersi la cessione di Jorginho con il Manchester City, nelle casse del club azzurro 60 milioni di euro, De Laurentiis è pronto a spendere 75 milioni di euro per tre colpi. Ai dettagli una doppia trattativa con la Sampdoria, si ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - nome a sorpresa per sostituire Torreira : Calciomercato Sampdoria – Sono ore caldissime per il Calciomercato della Sampdoria, in particolar modo nelle ultime ore assalto decisivo del Napoli per il centrocampista Torreira, nelle casse del club blucerchiato 30 milioni di euro, sarà il sostituto di Jorginho, pronto a trasferirsi al Manchester City. E la Sampdoria? Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb soluzione a sorpresa, si sta valutando la situazione legata a Daniele ...

Calciomercato Napoli - incontro con la Sampdoria : la situazione : Calciomercato Napoli – Sono ore calde per il Napoli alla ricerca di calciatori da regalare al tecnico Carlo Ancelotti. Secondo quanto rivelato da Skysport infatti, sarebbe in corso in queste ore un incontro tra i vertici della Sampdoria e quelli partenopei, per definire il passaggio di Torreira al Napoli. Il club del patron De Laurentiis sta cercando un accordo che sia diverso rispetto al pagamento della clausola richiesto da Ferrero, un ...

Calciomercato - derby Genoa-Sampdoria : ultime ore caldissime : Calciomercato, derby TRA GENOA E SAMPDORIA – Il Calciomercato si infiamma sempre di più, in particolar modo due club attivi sono Genoa e Sampdoria, previsto un importante derby. A tenere banco in questi giorni è la situazione portiere, Perin è ormai ad un passo dalla Juventus mentre Viviano è pronto a lasciare i blucerchiati con due piste importanti come Parma e Sporting. Come anticipato da CalcioWeb il 25 aprile il nome in pole per il ...

Calciomercato Sampdoria - Viviano nel mirino dello Sporting : L'avventura di Emiliano Viviano con la maglia della Sampdoria potrebbe essere arrivata ai titoli di coda, nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2021. A far traballare le certezze del ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Serie A - incredibile valzer di portieri : le ultime su Atalanta - Parma - Sampdoria - Genoa e Bologna : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A è solo all’inizio ma già sta regalando grosse emozioni, in particolar modo importante valzer di portieri, ecco il punto di CalcioWeb. Partiamo dall’Atalanta, la prima notizia è che la Fiorentina ha deciso di non riscattare Sportiello, la seconda è che l’Atalanta vuole riscattare Gollini, a questo punto sembra molto probabile l’addio di Berisha ma anche Sportiello ...

Calciomercato - si muovono Genoa e Sampdoria : le intenzioni di Ferrero e Preziosi : Il Calciomercato sta per entrare nella fase decisiva, in particolar modo Sampdoria e Genoa provano ad anticipare i tempi in vista della prossima stagione. Il presidente Preziosi sta lavorando sul fronte Bertolacci, il calciatore è arrivato in prestito secco dal Milan e ha disputato una buona stagione, per il Genoa può rappresentare un punto fermo, si tratta della prima richiesta di Ballardini, previsti contatti nelle prossime ore. Verrà ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpo Juve - Torino scatenato - mosse di Lazio e Sampdoria : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Calciomercato continua a regalare grosse emozioni, anche oggi una giornata molto importante. Sarri adesso ha intenzione di guardare in Italia per rinforzare il Chelsea (accordo ormai imminente) e la prima richiesta sarebbe molto chiara: Gonzalo Higuain. Il Pipita non è reduce da una stagione entusiasmante, buona ma non entusiasmante e potrebbe cambiare maglia, il Chelsea ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - può arrivate Hetemaj a parametro zero : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è al lavoro per la prossima stagione, l’intenzione è quella di migliorare l’ultimo risultato ed il presidente Ferrero è al lavoro per costruire una squadra ancora più competitiva. Si stanno valutando alcuni affari di mercato, uno potrebbe essere il centrocampista Perparim Hetemaj, in scadenza di contratto con il Chievo al momento il rinnovo sembra lontano. In caso di fumata nera è pronta ...