Calciomercato Parma | Destro per l' attacco

Calciomercato Parma - super colpi per il tecnico D’Aversa : Calciomercato Parma – Il Parma è reduce da una fantastica promozione nel campionato di Serie A e per la prossima stagione l’obiettivo sarà quello di disputare un torneo tranquillo. Per questo motivo la dirigenza è al lavoro per costruire una squadra il più possibile competitiva da regalare al tecnico D’Aversa, importanti mosse nelle ultime ore. Per il centrocampo vicino il ritorno di José Mauri mentre si sta lavorando ...

Calciomercato Parma - l'idea è Lazzari della Spal : Parma - Tornato in Serie A, il Parma si affaccia al mercato. Uno dei nomi sui quali ci si è concentrati è quello di Manuel Lazzari , con la consapevolezza della difficoltà di prenderlo dalla Spal . Ma ...

Calciomercato Parma - non solo Cigarini per il centrocampo - scelto il nuovo portiere : Calciomercato Parma – Il Parma è letteralmente scatenato sul mercato, dopo la promozione in Serie A l’obiettivo è quello di disputare un campionato tranquillo e raggiungere la salvezza. Tante mosse di Calciomercato, conferme su Cigarini a centrocampo, nelle ultime ore contatto anche con il centrocampista del Pescara Brugman che può rappresentare una valida alternativa per la mediana. Nel frattempo è stato scelto il nuovo portiere, si ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Napoli pazzesco - colpi in arrivo per Parma - Bologna - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Ecco tutte le trattative di Calciomercato, giornata caldissima. Il Napoli è al lavoro per costruire una squadra competitiva per il tecnico Carlo Ancelotti, previsti innesti in ogni reparto. Nelle ultime ore è stata effettuata una mossa importante per il futuro, sorpasso nei confronti dell’Inter per il portiere del futuro, l’ucraino Andriy Lunin. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta ...

Calciomercato Parma - mossa importante per il centrocampo : Calciomercato Parma – Dopo la super promozione nel campionato di Serie A, il Parma si tuffa sul mercato per costruire una squadra competitiva per il tecnico D’Aversa con l’obiettivo di disputare una stagione tranquilla in massima serie. Nelle ultime ore valutazione sui possibili colpi in entrata, importanti aggiornamenti per il centrocampo. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ nel mirino è finito il ...

Calciomercato Parma - Balotelli non è solo una suggestione : Parma - Mario Balotelli è tutt'altro che un'idea da fantacalcio, ma per il Parma è una trattativa difficilissima. Intanto il club lavora soprattutto per la difesa, dove gli unici due certi di rimanere ...

Calciomercato Parma - nome a sorpresa per l’attacco : Calciomercato Parma – Il Parma ha conquistato una strepitosa promozione nel campionato di Serie A, cavalcata impressionante partita della Serie D. Adesso la dirigenza lavora per la prossima stagione, non solo il sogno Balotelli, nome nuovo per l’attacco. Secondo quanto riporta Sport Fair idea per il ruolo di centravanti, il Parma potrebbe gettarsi a capo fitto su un centravanti da (quasi) 100 gol in serie A. Si tratta di ...

Calciomercato - il Parma tenta l’assalto ad un centravanti da 100 gol in Serie A : Parma alle prese con le prime mosse di Calciomercato per rafforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico D’Aversa per la prossima annata Il Parma, dall’alto del suo blasone, non intende fare la comparsa nel prossimo campionato di Serie A. Il club neopromosso vuole rafforzare a dovere la rosa in modo da vendere cara la pelle nella prossima corsa salvezza. Nelle ultime ore sta circolando una prima idea di Calciomercato ...

Calciomercato Parma - Caprari è il primo affare : Parma - Il mercato di giugno sarà un equilibrio tra uscite, entrate e saldi dell'ultimo minuto o comunque di affari nati e portati a termine solo in corso d'opera. Di sicuro in questi giorni Faggiano ...

Calciomercato Parma - D’Aversa apre la porta a Balotelli! : Calciomercato Parma – Il Parma è reduce dalla strepitosa promozione nel campionato di Serie A, la terza consecutiva ed adesso si prepara ad essere protagonista del prossimo mercato con la suggestione Balotelli. Il tecnico D’Aversa apre la porta a Super Mario come dichiarato a Radio Sportiva: “Nella prossima stagione dovrò dimostrare di essere all’altezza della Serie A. Il nostro Calciomercato? Tra la A e la B c’è ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Serie A - incredibile valzer di portieri : le ultime su Atalanta - Parma - Sampdoria - Genoa e Bologna : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A è solo all’inizio ma già sta regalando grosse emozioni, in particolar modo importante valzer di portieri, ecco il punto di CalcioWeb. Partiamo dall’Atalanta, la prima notizia è che la Fiorentina ha deciso di non riscattare Sportiello, la seconda è che l’Atalanta vuole riscattare Gollini, a questo punto sembra molto probabile l’addio di Berisha ma anche Sportiello ...

Calciomercato Parma - Henderson e Asencio i primi colpi : Parma - Dopo la festa promozione, il Parma inizia a programmare la Serie A. Il primo step passa per il mercato. Sarà operato qualche taglio, doloroso, visto il gruppo che si è cementato con la ...

Calciomercato Parma - asse con il Napoli : le ultime : Calciomercato Parma – Il Parma ha conquistato una strepitosa promozione nel campionato di Serie A ed adesso si prepara ad essere protagonista anche del mercato. In particolar modo asse con il Napoli, inizia il pressing del Parma nei confronti degli azzurri per due calciatori che hanno indossato già la maglia gialloblu nella scorsa stagione, stiamo parlando degli attaccante Roberto Insigne ed Amato Ciciretti. L’arrivo di Carlo ...

MARIO BALOTELLI AL PARMA/ Calciomercato - pazza idea per il ritorno in Serie A : Raiola avvistato in città : MARIO BALOTELLI al PARMA: Calciomercato, la pazza idea dei ducali è quella di riportare SuperMARIO in Serie A. Il suo procuratore Mino Raiola è stato avvistato in città: si può sognare.