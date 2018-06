Calciomercato Lazio | Felipe Anderson al West Ham | quasi chiusa una doppia trattativa in

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Lazio - clamoroso tentativo per Belotti : Calciomercato Lazio – Sono ore calde per il mercato della Lazio, in particolar modo tutti pazzi di Milinkovic-Savic, per i biancocelesti quasi impossibile riuscire a confermare il serbo dopo la mancata qualificazione in Champions League, tante le big interessate, oltre ad alcune contropartite come parte cash nelle casse del club dovrebbero entrare almeno 80 milioni di euro. Simone Inzaghi ha chiesto un attaccante di primo livello per ...

Calciomercato Lazio - lontano il rinnovo di Felipe Anderson. E il West Ham insiste : Potrebbe essere giunta al termine l'esperienza di Felipe Anderson alla Lazio. I margini per il rinnovo di contratto del brasiliano sono sempre più ridotti, resta la distanza tra le parti. Nelle ...

Calciomercato Lazio - niente rinnovo per Felipe Anderson : il brasiliano messo ufficialmente sul mercato : La Lazio e Felipe Anderson hanno deciso di comune accordo di separarsi, ma al momento non sono arrivate offerte per l’esterno brasiliano niente rinnovo e strade destinate a separarsi, nonostante le buone prestazioni offerte nel corso dell’ultima stagione. Felipe Anderson e la Lazio hanno scelto di dividersi, una decisione maturata dopo alcuni colloqui avvenuti negli scorsi giorni tra il club biancoceleste e l’entourage del ...

Calciomercato. Lazio - mister Inzaghi ripensa alle fasce : Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', oltre ad un possibile ricambio, l'allenatore biancoceleste potrebbe far mettere a segno alla società dei colpi di mercato per rinvigorire, ancor di più, la sua ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Juventus scatenata - Milan ed Inter tentano il colpo e la Lazio si muove per l’attacco : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Domenica caldissime per il Calciomercato, ecco tutte le trattative. La Juventus si avvicina a grandi passi al colpo dell’estate, il centrocampista Milinkovic-Savic della Lazio. La Juventus è reduce da una stagione comunque positiva con la vittoria del campionato e della Coppa Italia ma rimane la delusione per il percorso in Champions League, per questo motivo l’intenzione è quella di ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - offerta shock alla Lazio per Milinkovic-Savic : cash + contropartite - accontentate le richieste di Lotito - colpaccio ad un passo : La Juventus si avvicina a grandi passi al colpo dell’estate, il centrocampista Milinkovic-Savic della Lazio. La Juventus è reduce da una stagione comunque positiva con la vittoria del campionato e della Coppa Italia ma rimane la delusione per il percorso in Champions League, per questo motivo l’intenzione è quella di costruire una squadra ancora più forte. Prevista una cessione molto importante, quella dell’attaccante Gonzalo Higuain, diversi ...

Calciomercato Lazio - la richiesta ufficiale di Inzaghi : occhi in casa Atalanta : Calciomercato Lazio – La Lazio è reduce da una stagione molto importante che però non ha portato alla qualificazione in Champions League, adesso l’intenzione del presidente Lotito è quella di alzare l’asticella. La dirigenza biancoceleste è pronta a tuffarsi sul mercato, un reparto che ha bisogno di nuovi innesti è sicuramente l’attacco. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ richiesta ufficiale da parte ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpo ufficiale del Napoli - pazze idee di Juve - Lazio e Cagliari - asse Torino-Spal : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Altra giornata caldissima in Serie A. Il Napoli è scatenato in queste ore di Calciomercato, importanti trattative in entrata ed uscita, i prossimi giorni si preannunciano ancora più caldi. Il presidente De Laurentiis ha deciso di uscire allo scudetto, ecco l’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’, annunciato l’arrivo di Verdi: “Giuntoli ha fatto tutto ieri sera con Branchini, giusto ...

Calciomercato Lazio - pronto il colpo a centrocampo : La Lazio del presidente Lotito, si appresta a vivere un’estate ricca di colpi di scena. Buona parte del Calciomercato legato al club capitolino gira attorno a Milinkovic-Savic, vero e proprio talento della rosa laziale, il quale sta dividendo l’opinione pubblica in reLazione al Calciomercato. C’è infatti chi sostiene che il serbo non vada venduto per nessun motivo al mondo, chiedendo a Lotito di rifiutare ogni proposta. Dall’altra ‘sponda’ c’è ...

Calciomercato Genoa - Perinetti svela : “trattativa con la Lazio” : Calciomercato Genoa – Sono giorni già caldissimi per il Calciomercato, in particolar modo si muove in uscita il Genoa, derby tra Roma e Lazio per l’esterno Laxalt, inserimento dei biancocelesti nelle ultime ore. Ecco le parole di Perinetti a ‘VoceGiallorossa’: “Laxalt? La Roma ce l’ha in testa da gennaio, – ha dichiarato il dirigente dei liguri – so che piace a Di Francesco. A noi lo ha chiesto la ...

Lazio - pronto il colpo a centrocampo : Milinkovic-Savic è la chiave del Calciomercato di Lotito : Milinkovic-Savic è la chiave del calciomercato della Lazio, il patron Lotito sta vagliando una possibile alternativa per il centrocampo di Inzaghi La Lazio del presidente Lotito, si appresta a vivere un’estate ricca di colpi di scena. Buona parte del calciomercato legato al club capitolino gira attorno a Milinkovic-Savic, vero e proprio talento della rosa laziale, il quale sta dividendo l’opinione pubblica in reLazione al ...

Calciomercato Lazio - ecco il dopo-Milinkovic : colpaccio clamoroso di Lotito : Calciomercato Lazio – La Lazio è reduce da una stagione strepitosa, nonostante la mancata qualificazione in Champions il campionato dei biancocelesti può considerarsi veramente importante. Nel frattempo a tenere banco è anche e soprattutto il mercato, in particolar modo la situazione più calda riguarda il futuro di Milinkovic-Savic, sempre più lontano dai biancocelesti, diversi club all’estero per il serbo ed in più assalto della ...

Calciomercato Lazio/ Badia : Acerbi? E’ il vice ideale di De Vrij. Idea Barak! (esclusiva) : Calciomercato Lazio: intervista esclusiva a Riccardo Badia sui prossimi movimenti di mercato biancocelesti. Il club sulle tracce di Acerbi, Barak e il Papu Gomez.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 08:13:00 GMT)

Calciomercato Juventus - si fa sul serio : super offerta alla Lazio per Milinkovic-Savic : La Juventus scatenata in vista della prossima stagione, il club bianconero sta lavorando intensamente sul mercato per regalare una squadra ancora più competitiva al tecnico Massimiliano Allegri. Assalto incredibile nei confronti del calciatore della Lazio Milinkovic-Savic, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ offerta da 80 milioni di euro ai biancocelesti che però hanno al momento rifiutato, la richiesta è tra i 120 ed i 130 milioni ...