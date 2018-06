Calciomercato Juventus | Icardi per Higuain e soldi | primi sì

Calciomercato Juventus - maxi scambio per Milinkovic-Savic? Rumours : La Juventus si sta muovendo con grande attenzione sul mercato in questo periodo caldissimo. Il primo obiettivo della dirigenza bianconera è l'acquisto di un centrocampista di qualita', che possa alzare il livello della linea mediana bianconera. Il primo obiettivo della Juventus è Sergej Milinkovic-Savic, giocatore serbo protagonista di un'ottima stagione con la maglia della Lazio. Alla guida di Simone Inzaghi, infatti, il calciatore di origini ...

Calciomercato Juventus - è fatta per Perin : operazione da 15 milioni. Firmerà per 4 anni : Mattia Perin è praticamente il nuovo portiere della Juventus, accordo concluso e ultimi dettagli limati tra Juventus e Genoa, che incasserà dodici milioni di euro più tre di bonus. Quattro anni di ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - arrivano conferme : contatto con l’agente di Lewandowski - ecco cosa manca per chiudere il colpo : Sono ore caldissime in casa Juventus, a tenere banco è soprattutto il Calciomercato con i bianconeri intenzionati a costruire una squadra ancora più forte per tentare l’assalto alla Champions League. Quasi certo l’addio con l’attaccante Gonzalo Higuain come confermano anche le dichiarazioni del calciatore bianconero. --Come riportato in precedenza da CalcioWeb il nome in cima ai desideri dei bianconeri per il sostituto del Pipita porta a ...

Calciomercato Juventus - Higuain : 'Mi piacerebbe giocare in Premier - ma a Torino sono felice' : Gonzalo Higuain ha parlato dal ritiro dell'Argentina a Barcellona e ai microfoni di ESPN ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sul suo futuro, da qualche settimana al centro di rumors che lo ...

Calciomercato Juventus - Higuain annuncia l’addio! : Calciomercato Juventus – Ormai rimangono pochi dubbi, l’attaccante Gonzalo Higuain è sempre più lontano dalla Juventus, il ciclo in bianconero è finito. Una conferma sembra arrivare anche dallo stesso Pipita a ESPN: “Ho un contratto con la Juventus e nessuno mi ha comunicato nessuna variazione, sono molto tranquillo, la mia anima resta a Torino per ora. Se un giorno mi piacerebbe giocare in Premier? Certo che sì, è il miglior ...

Calciomercato Juventus - super offerta alla Fiorentina per Chiesa : cash + due contropartite : Calciomercato Juventus – La Juventus continua la ricerca a calciatori per il reparto offensivo da regalare al tecnico Massimiliano Allegri, nelle ultime ore importante assalto per Federico Chiesa. L’ultima voce di Calciomercato che arriva dalla Gazzetta dello sport, parla di un’offerta davvero super che la Juventus avrebbe presentato alla Fiorentina per il gioiellino viola: 50 milioni di euro più Mandragora e Pjaca. Una proposta senz’altro ...

Calciomercato Juventus - Pierpaolo Marino lancia le bombe : ribaltoni clamorosi : Calciomercato Juventus – Il Calciomercato sta per entrare sempre di più nella fase calda, in particolar modo sono tanti i club pronti a muoversi per rinforzare le rose. Nelle ultime ore sono arrivate importanti indicazioni da parte di Pierpaolo Marino ai microfoni di RMC Sport: “La Roma con Cristante ha fatto un ottimo acquisto. Ci ha messo più tempo del previsto per arrivare a questo livello, ma ha tutte le doti per essere un ...

Calciomercato Juventus - si parla di un possibile ritorno di Vidal (RUMORS) Video : La Juventus ha intenzione di mettere a segno un importante colpo di mercato a centrocampo. La dirigenza bianconera, infatti, vuole rinforzare la linea mediana e ha messo nel mirino Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo della Lazio è il primo obiettivo di Beppe Marotta e Fabio Paratici, ma il presidente della Lazio Claudio Lotito lo valuta almeno cento milioni di euro. Si tratta di una cifra molto alta anche per un club come la ...

Calciomercato Juventus/ Chiaradia : Morata bianconero? Perchè no - ma Higuain potrebbe partire - esclusiva - : Calciomercato Juventus: intervista esclusiva a Pietro Chiaradia sulle prossime mosse di mercato della Vecchia Signora. Possibile l'arrivo di Morata.

Calciomercato Juventus - Chiesa : maxi offerta e rilancio Inter : MANDRAGORA E PJACA LE DUE CONTROPARTITE BIANCONERE. PAPÀ ENRICO PREFERIREBBE FARLO RESTARE A FIRENZE OPPURE UN TRASFERIMENTO IN NERAZZURRO--Federico Chiesa è al centro di un'asta di mercato: stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport', sia il Napoli che la Juventus sono arrivate ad offrire alla Fiorentina 50 milioni di euro più due contropartite per l'acquisto dell'attaccante classe 1997.

Calciomercato Milan - nuovo inserimento per Alvaro Morata : duello con la Juventus e l’alternativa dei rossoneri è di lusso : Calciomercato Milan – L’ultima stagione non entusiasmante ha convinto il Milan a cambiare strategia sul mercato, previsti pochi innesti ma di un certo spessore. Nelle ultime finestre di mercato si sono rivelate sbagliate le scelte per l’attacco, in particolar modo non è arrivato il top player in grado di fare la differenza, l’uomo più importante è stato Cutrone, un giovane esploso nell’ultima stagione ma che ha ...