Blastingnews

: #Calciomercato | #Juventus, da #DeLigt a #Darmian: il punto sul mercato bianconero ? - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, da #DeLigt a #Darmian: il punto sul mercato bianconero ? - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, il punto sul mercato rossonero. Attendendo la decisione dell'UEFA...? - DanusParker : Calciomercato: il punto sulle trattative di Inter, Juventus e Napoli -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Siamo solo a giugno e, dunque, la sessione estiva dinon è ancora ufficialmente iniziata. I maggiori club della Serie A, però, sono al lavoro da tempo per rafforzare i propri organici in vista della nuova stagione e sono già stati messi a segno alcuni colpi, sia in entrata che in uscita. Ovviamente in questa fase a tenere banco sono soprattutto le indiscrezioni.: le richieste di Spalletti Tra tutti i club italiani, l'è la società che più si sta muovendo sul mercato alla ricerca di grandi nomi in grado di poter alzare il tasso tecnico della squadra, visto che nella prossima stagione i nerazzurri parteciperanno dopo molti anni di assenza alla Champions League. La società al momento è lavoro su Malcom, talento classe '97 del Bordeaux il cui costo del cartellino si aggira intorno ai 50 milioni. La cifra, per l'ap, rende la trattativa difficile alla luce dei ...