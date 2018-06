Calciomercato Fiorentina | ufficiale | Bruno Gaspar passa allo Sporting Lisbona

Calciomercato – Fiorentina - Roma - Bologna… che intreccio in attacco! : Calciomercato che entra nel vivo con un valzer di attaccanti che potrebbe scatenarsi in Serie a, diversi i club coinvolti Il Calciomercato sta entrando pian piano nel vivo. I primi colpi della stagione estiva sono stati ufficializzati, a partire dall’arrivo di Cristante alla Roma. Proprio i giallorossi sono in questa fase i veri protagonisti del mercato, dato che potrebbero mettere a segno un altro colpo a breve, un colpo che scatenerebbe ...

Calciomercato Fiorentina - assalto alla Roma : occhi su El Shaarawy : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è stata grande protagonista nella seconda parte di stagione, i viola hanno lottato fino alla fine per la qualificazione in Europa League. Adesso è arrivato il momento di programmare il futuro, in particolar modo importanti novità nelle ultime ore. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ la Fiorentina avrebbe chiesto alla Roma l’attaccante El Shaarawy, per il momento i ...

Calciomercato Juventus - super offerta alla Fiorentina per Chiesa : cash + due contropartite : Calciomercato Juventus – La Juventus continua la ricerca a calciatori per il reparto offensivo da regalare al tecnico Massimiliano Allegri, nelle ultime ore importante assalto per Federico Chiesa. L’ultima voce di Calciomercato che arriva dalla Gazzetta dello sport, parla di un’offerta davvero super che la Juventus avrebbe presentato alla Fiorentina per il gioiellino viola: 50 milioni di euro più Mandragora e Pjaca. Una proposta senz’altro ...

Calciomercato Serie A - valzer di portieri : ecco i ribaltoni - le ultime su Genoa - Fiorentina - Samp - Udinese e Bologna : Calciomercato Serie A – Calciomercato di Serie A sempre più caldo, incredibile valzer di portieri. La prima mosse è quella del Genoa che ha trovato l’accordo definitivo con Federico Marchetti, sarà l’ex Lazio il sostituto di Perin, pronto al matrimonio con la Juventus. Il Parma sta per chiudere per Viviano, obiettivo in comune per Fiorentina e Sampdoria, si tratta del polacco della Roma Skorupski. Secondo la ‘Gazzetta ...

Calciomercato Torino : il rinforzo arriva dalla Fiorentina - mossa anche per l’attacco - tutti i nomi : Calciomercato Torino – Il Torino si candida ad essere protagonista della prossima finestra di mercato, i granata al lavoro per costruire una squadra competitiva. In partenza il terzino Barreca (potrebbe andare alla Fiorentina), secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ sondaggio per Biraghi reduce da una stagione positiva con la maglia della Fiorentina. Per la difesa si prova a chiudere per Lucas Verissimo, valutazione ...

Calciomercato Fiorentina - rifiutati 20 milioni dal Marsiglia per Veretout : FIRENZE - Il progetto di essere competitiva, per la Fiorentina , passa anche per la conferma dei migliori elementi. A maggior ragione, nell'eventualità in cui arrivi l'ammissione all'Europa League ...

Napoli - Calciomercato. Nuovo affondo per Chiesa - ma la Fiorentina resiste : Offerti 50 milioni più due giocatori al club viola, che fa muro nonostante l'intermediazione di Ancelotti. Jorginho vicino al City: Fabian Ruiz o Paredes gli eredi

Calciomercato Napoli - super offerta con doppia contropartita alla Fiorentina per Chiesa : le intenzioni dei viola : Calciomercato Napoli – Il Napoli ha intenzione di costruire una squadra veramente forte e permettere al nuovo tecnico Carlo Ancelotti di poter vincere tutto, previsti diversi movimenti in entrata ed uscita. E’ di ieri la notizia dell’accordo tra il Napoli ed il Manchester City per il centrocampista Jorginho, nelle casse del club azzurro circa 50 milioni di euro. Ed in entrata oltre al pagamento della clausola di Fabian Ruiz si ...

Calciomercato Napoli - 50 milioni più due giocatori per Chiesa : no Fiorentina : De Laurentiis ha da poco effettuato un altro tentativo, l'ennesimo, che però ha avuto lo stesso esito dei precedenti: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', dalla Campania sarebbe ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa - inserimento per Thereau : doppia trattativa con la Fiorentina : Calciomercato Genoa – Il Genoa è reduce da una stagione comunque positiva ma adesso l’obiettivo è quello di alzare l’asticella in vista della prossima stagione. Un reparto pronto a subire grandi cambiamenti è l’attacco, i rossoblu si candidano ad essere protagonisti della prossima finestra di mercato. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel mirino è finito Cyril Théréau, destinato a lasciare la Fiorentina. Sul ...

Calciomercato Fiorentina - per Pezzella riscatto e firma fino al 2022 : FIRENZE - La Fiorentina ha esercitato il diritto di riscatto per German Pezzella , che si è legato con un contratto di quattro anni. Lo ha comunicato il club viola attraverso la seguente nota: "ACF ...

Calciomercato Fiorentina : riscattato Pezzella : La Fiorentina comunica di aver esercitato il diritto di riscatto dal Betis Siviglia per il difensore argentino German Pezzella che nella scorsa stagione in maglia viola ha realizzato 35 presenze mettendo a segno anche una rete. Il calciatore resterà legato alla società gigliata fino al 30 giugno 2022. L'articolo Calciomercato Fiorentina: riscattato Pezzella sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Fiorentina - Badelj saluta : 'Scelta difficile - ma ho bisogno di mettermi alla prova' : Quattro stagioni alla Fiorentina, per un'esperienza ora giunta al termine. Milan Badelj è in scadenza, il 30 giugno finirà il suo rapporto con i viola. E il centrocampista classe 1989 non ha ...