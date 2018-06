Calciomercato | comunicato ufficiale del Galatasaray su Balotelli

calcioweb.eu

(Di giovedì 7 giugno 2018) Ilè già nella fase calda, in particolar modo nelle ultime sono circolate voci su un interesse da parte delper Mario. Adesso è arrivato undel club turco, smentita la trattativa: “Ilinforma pubblicamente che il club non ha alcun interesse e non ha avviato alcuna trattativa per il trasferimento di Mario, negando le recenti notizie date dai media”. L'articolodelsuCalcioWeb.