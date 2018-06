Calcio | Mondiali Russia 2018 | le possibili sorprese e rivelazioni Belgio | Colombia e

Calcio - Mondiali Russia 2018 : il Costa Rica ai raggi X. Obiettivo : provare a ripetere quanto fatto in Brasile : Costa Rica per la seconda volta consecutiva ai Mondiali: dopo l’exploit di quattro anni fa in Brasile, i centrameRicani ritentano la sorte. Dopo essersi tranquillamente messi al sicuro nel girone di qualificazione, infatti si sono immediatamente dedicati alla preparazione al torneo iridato. Rosa: tra i 23 Costaricensi chiamati per il Mondiale, solo uno gioca in Italia. Si tratta di Giancarlo Gonzalez, difensore del Bologna. In sei giocano ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Svizzera ai raggi X. Capitan Lichtsteiner vuol portare in alto gli elvetici : Undici partecipazioni ai Mondiali per la Svizzera, il miglior risultato sono i quarti di finale raggiunti per ben tre volte, ormai molto datate (1934, 1938, 1954). In Russia la selezione elvetica, guidata dall’ex Lazio Vladimir Petkovic, si presenta con la voglia di far bene e continuare un periodo di crescita partito nell’ultimo quadriennio, che ha visto i rossocrociati giungere agli ottavi di finale degli Europei di Francia 2016 ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : il Perù ai raggi X. Guerrero e Farfan - una coppia d’oro per volare agli ottavi : Il Perù torna al Mondiale dopo l’ultima apparizione datata addirittura 1982. Un’assenza lunga 36 anni e terminata grazie alla vittoria nel playoff con la Nuova Zelanda. Un 2-0 che ha fatto esplodere la festa a Lima, che è tornata a vivere notti fantastiche come quelle nel 1970 e 1978, quando raggiunse in entrambe le edizioni i quarti di finale. Proprio quel Mondiale argentino è un brutto ricordo che i tifosi peruviani hanno voluto ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : le favorite e le quote dei book-makers per le scommesse : Giovedì 14 giugno inizieranno in Russia i Mondiali 2018 di Calcio. I migliori giocatori del mondo si sfideranno per conquistare il trofeo più ambito a livello internazionale. Un evento attesissimo, che milioni di tifosi seguiranno da ogni parte del globo. Andiamo quindi a scoprire le favorite attraverso le quote dei book-makers per le scommesse. Sulla carta vedremo un duello per la vittoria tra Brasile e Germania. Queste due nazionali hanno ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia sfida il Portogallo - le lusitane ai raggi X. Squadra compatta con tante giocatrici dello Sporting Lisbona : Venerdì 8 giugno, alle ore 20.45, lo stadio “Artemio Franchi” di Firenze sarà teatro dell’importantissima sfida, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia, tra l’Italia di Milena Bertolini ed il Portogallo. Le Azzurre scenderanno in campo con la ferma intenzione di replicare i tre punti, per avere la matematica certezza di chiudere in vetta alla classifica del girone 6, rendendo ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : il Senegal ai raggi X. Koulibaly e Mané trascinano i Leoni della Teranga : Il Senegal vuole essere grande protagonista ai Mondiali 2018 di Calcio che si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. I Leoni della Teranga, questo il soprannome affibbiato ai giocatori che rappresentano il Paese africano, disputeranno la rassegna iridata per la seconda volta nella storia. Nel 2002 riuscirono addirittura ad arrivare ai quarti di finale: dopo aver sconfitto la Francia Campione del Mondo in carica nel match ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : l’Arabia Saudita ai raggi X. Sognando di ripetere il 1994 con i gol di Mohammed Al-Sahlawi : L’Arabia Saudita ha bagnato il debutto sulla panchina dell’Italia di Roberto Mancini. A differenza degli azzurri, però, “I figli del deserto” parteciperanno al Mondiale di Russia 2018. Si tratta della quinta partecipazione alla rassegna iridata e la prima fu nel 1994 negli Stati Uniti, quando l’Arabia Saudita raggiunse addirittura gli ottavi di finale, che rappresentano il miglior risultato di sempre per la ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : le outsider. L’Argentina ha Lionel Messi - il Portogallo Cristiano Ronaldo. Occhio a Croazia - Inghilterra e Uruguay : Meno di dieci giorni all’inizio dei Mondiali di Russia 2018. La marcia di avvicinamento prosegue ed è tempo di analizzare le possibili outsider, ovvero le squadre che partono in seconda fila in un’ipotetica griglia di partenza ma che hanno le carte in regola per vincere. Un nome balza all’Occhio ed è quello dell’Argentina. La nazionale albiceleste si trova in una sorta di limbo: non è nel lotto delle quattro favorite ma è ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Corea del Sud ai raggi X. Son Heung-Min la stella della squadra - si vuol stupire nel girone della Germania : La rappresentativa della Corea del Sud può festeggiare la decima partecipazione (la nona consecutiva) alla Fase Finale dei Mondiali di Calcio. Il pass iridato del 2018 ha un significato particolare e gli asiatici cercheranno di far valere le loro qualità di squadra compatta e ben organizzata anche se uguagliare il quarto posto del 2002 appare improbabile. Una qualificazione non semplice quella della compagine Coreana. Dopo aver ottenuto ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Svezia ai raggi X. Ecco la selezione che ci ha eliminati - non c’è Ibrahimovic : La Svezia, ormai sinonimo di Caporetto per il Calcio italiano, ha diramato l’elenco definitivo dei 23 calciatori che parteciperanno ai Mondiali di Russia 2018: fa rumore l’assenza di Zlatan Ibrahimovic, che aveva dato la propria disponibilità al rientro in Nazionale. Evidentemente il CT degli svedesi ha reputato più opportuno non portarlo con sé alla rassegna iridata. Rosa: sono quattro i calciatori che militano nella nostra Serie A, ovvero ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Francia ai raggi X. Squadra con qualità incredibili. L’obiettivo è il titolo iridato : Parlare della Francia di Didier Deschamps come una delle favorite dei Mondiali 2018 non è certo una forzatura. Finalista due anni fa ai Campionati Europei casalinghi, quella transalpina è attualmente una delle nazionali di Calcio più ricche di talenti. Dopo l’era di Zidane, che ha portato i Bleus a vincere tutto il possibile (Mondiali 1998 ed Europei 2000), i tifosi d’Oltralpe possono essere abbastanza certi di avere una ...

Aspettando i Mondiali di Calcio 2018 : dall’attacco alla panchina - William Hill svela il dream team degli italiani : Secondo i tifosi dello Stivale la difesa perfetta parla spagnolo. La squadra dei sogni, infatti, vede tra i pali David De Gea (votato dal 35% degli intervistati) e a capo del reparto difensivo il capitano del Real Madrid Sergio Ramos, indispensabile per oltre la metà degli utenti (58%). A scalpitare in panchina scelgono il pilastro del Bayern Monaco e della Germania Manuel Neuer (23%) e l’asso brasiliano della Roma Alisson (19%), mentre tra i ...