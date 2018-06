Calcio | Maran a Cagliari per la firma

Calcio mercato : il Cagliari aspetta Maran e prende Srna : Ultime formalità per Rolando Maran al Cagliari : il presidente del club sardo Tommaso Giulini e il ds Marcello Carli hanno di fatto concluso la caccia al nuovo allenatore e sono pronti all’annuncio ufficiale. È solo una formalità: si stanno curando gli ultimi dettagli per definire l’addio al Chievo di Maran . Poi sarà la volta della firma del contratto con la società rossoblù. Il Cagliari sta già lavorando per la stagione 2018/19 anche ...

Cagliari - le prime due mosse di Calciomercato per Maran : Cagliari che pianifica il futuro partendo dalle richieste di mister Maran, il quale vuole rimpolpare il centrocampo in vista della prossima annata Il Cagliari ha dato il via al suo nuovo progetto tecnico, targato da mister Maran. La squadra sarda dovrà crescere di rendimento rispetto all’ultima annata deludente e per farlo si ‘aiuterà’ anche col calciomercato. La rosa a disposizione del nuovo allenatore sarà ricostruita, ...