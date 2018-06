Calcio femminile | l’Italia che può ancora andare al Mondiale | le Azzurre sfidano il

Calcio femminile - Mondiali 2019 : il calendario e le date. Il programma e gli orari : I Mondiali 2019 di Calcio femminile si disputeranno in Francia dal 7 giugno al 7 luglio. Le migliori 24 Nazionali del Pianeta si daranno battaglia per la conquista dell’ambito trofeo. La fase a gironi prevede la formazione di sei gruppi con quattro squadre ciascuno, le prime due classificate e le quattro migliori terze accederanno agli ottavi di finale dove inizierà la fase a eliminazione diretta che condurrà alla Finale di Lione. Lo ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia sfida il Portogallo - le lusitane ai raggi X. Squadra compatta con tante giocatrici dello Sporting Lisbona : Venerdì 8 giugno, alle ore 20.45, lo stadio “Artemio Franchi” di Firenze sarà teatro dell’importantissima sfida, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia, tra l’Italia di Milena Bertolini ed il Portogallo. Le Azzurre scenderanno in campo con la ferma intenzione di replicare i tre punti, per avere la matematica certezza di chiudere in vetta alla classifica del girone 6, rendendo ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia - battere il Portogallo per la storia. Vincere per coronare un sogno : Tre punti per chiudere il cerchio. Dopo un percorso strepitoso, fatto solo di vittorie (sei, fondamentale l’ultima contro il Belgio), la Nazionale Italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini può chiudere i giochi per conquistare la qualificazione ai Mondiali del 2019 in Francia e tornare a disputare la Fase Finale di una rassegna iridata a 20 anni di distanza dall’ultima partecipazione. Venerdì 8 giugno (ore 20.45, diretta RaiSport), allo ...

Calcio femminile - il Brescia rischia di non iscriversi al campionato! Le vicecampionesse d’Italia al capolinea? : Il Brescia rischia di non iscriversi al prossimo campionato italiano di Calcio femminile. Le rondinelle, che hanno perso soltanto ai rigori lo spareggio scudetto contro la Juventus, potrebbero non essere ai nastri di partenza della prossima stagione. Come riporta Calciodonne.it, il Presidente Giuseppe Cesari ha dichiarato di non essere più in grado di portare unicamente sulle spalle gli oneri della squadra e le difficoltà di gestire ...

Fiorentina-Brescia 3-1 - Finale Coppa Italia Calcio femminile : dominio delle Viola a Noceto - Leonesse troppo stanche : E’ della Fiorentina l’ultimo trofeo di questa stagione del calcio femminile (2017-2018). Le Viola hanno centrato il successo nella Finale di Coppa Italia contro il Brescia, con il punteggio di 3-1, vendicando il ko della SuperCoppa Italiana, sul campo dello stadio “Il Noce” di Noceto (Parma). Le reti sono state siglate da Ilaria Mauro all’11’, Tatiana Bonetti al 26′ e Patrizia Caccamo al 43′, per le gigliate, ...

Lione-Wolfsburg 4-1 - Finale Champions League Calcio femminile 2018 : le francesi dilagano nei supplementari ed entrano nella storia! : Accade tutto nei tempi supplementari nella Finale dell’Uefa Champions League 2018 di calcio femminile, al Valeriy Lobanovskyi Stadium di Kiev. Si impongono le campionessa in carica del Lione 4-1 contro le tedesche del Wolfsburg, in una grande classica del “Pallone in rosa”. Le transalpine entrano nella storia grazie a questo successo essendo la prima squadra a diventare pentacampione in questa rassegna e la prima a vincere tre ...

Calcio femminile : le convocate dell’Italia di Milena Bertolini per la sfida decisiva contro il Portogallo : Tre punti per chiudere il cerchio. Dopo un percorso strepitoso, fatto solo di vittorie (sei, fondamentale l’ultimo contro il Belgio), la Nazionale Italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini può chiudere i giochi per conquistare la qualificazione ai Mondiali del 2019 in Francia 2019 e poter tornare a disputare la Fase Finale di un Mondiale a 20 anni di distanza dall’ultima partecipazione. Venerdì 8 giugno (ore 20.45, diretta ...

Calcio femminile alla Figc - la Lnd presenta ricorso : La Lega nazionale dilettanti ha proposto ricorso al Tribunale federale nazionale contro l'inquadramento della divisione Calcio femminile nella Figc. L'articolo Calcio femminile alla Figc, la Lnd presenta ricorso è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del Calcio.

Calcio femminile - Sara Gama : “Il Brescia ci ha dato filo da torcere. Mi auguro che il modello della Juventus venga seguito” : Il campionato italiano di Calcio femminile è andato in archivio e la Juventus si è potuta fregiare del primo Scudetto della propria storia alla prima apparizione nella massima serie. Un risultato storico che inorgoglisce le ragazze di Rita Guarino, capaci di piegare ai calci di rigore il Brescia (5-4) e portarsi a casa un titolo tricolore molto importante sotto ogni profilo. Juve che, infatti, si conferma leader del “Pallone” in ...

Inter e Milan nel Calcio femminile - ma la Juve ha già saccheggiato il mercato : Ricco di marchi della Serie A maschile, ma povero di contenuti tecnici nazionali, a dispetto di un'Italia che, dopo più di vent'anni, si sta per qualificare al prossimo campionato del mondo , partita ...