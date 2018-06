Calciomercato - Real Madrid su Conte : accordo per ora difficile : L'addio inatteso di Zinedine Zidane ha creato non poco scompiglio in casa Real Madrid. Si cerca ancora il nome che possa sostituire in panchina il francese e la strada è inaspettatamente in salita. I ...

Calcio - Conte favorito per la sostituzione di Zidane sulla panchina del Real Madrid : Secondo il Daily Mail, noto tabloid britannico, il favorito per la sostituzione di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid è l’ex Juventus e Nazionale italiana Antonio Conte, in partenza dal Chelsea, club in cui da allenatore ha vinto la Premier League inglese nel 2016-17. Conte sarebbe diventato la prima scelta del presidente madrileno Perez dopo il rifiuto di altri due tecnici provenienti dal massimo campionato inglese, ossia Jurgen ...

Calcio : tabloid - Conte prima scelta Real : ANSA, - ROMA, 7 GIU - C'é Antonio Conte in 'pole' per allenare il Real Madrid la prossima stagione. Lo riporta oggi il 'Daily Mail' secondo cui il tecnico sarebbe diventato la prima scelta di ...

Cagliari - le novità dal Calciomercato : non tutte faranno contenti i tifosi… : Cagliari al centro di numerose voci di calciomercato in questa prima fase della sessione estiva, tanti i nomi che gravitano attorno al club sardo Il Cagliari è alle prese con la costruzione della rosa in vista della prossima stagione. In primis dovrà essere ufficializzato a breve il nuovo allenatore, Rolando Maran, il quale si è svincolato da qualche giorno dal Chievo Verona. Il tecnico vorrebbe portare con sè Lucas Castro, centrocampista che il ...

Calciomercato Milan - Rodriguez conteso da Bayern e Dortmund : MilanO - Per Ricardo Rodriguez esiste la possibilità di tornare in Bundesliga, dove ha già giocato cinque anni e mezzo al Wolfsburg, prima di arrivare al Milan per 14 milioni di euro più bonus. Il ...

Paradossi del Calcio : Sarri e Conte rischiano di rimanere senza squadra : Il primo è ancora legato al Napoli, il secondo attende il licenziamento: di mezzo c'è sempre il Chelsea che rischia di condannare allo stop forzato due dei migliori tecnici italiani

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - offerta shock alla Lazio per Milinkovic-Savic : cash + contropartite - accontentate le richieste di Lotito - colpaccio ad un passo : La Juventus si avvicina a grandi passi al colpo dell’estate, il centrocampista Milinkovic-Savic della Lazio. La Juventus è reduce da una stagione comunque positiva con la vittoria del campionato e della Coppa Italia ma rimane la delusione per il percorso in Champions League, per questo motivo l’intenzione è quella di costruire una squadra ancora più forte. Prevista una cessione molto importante, quella dell’attaccante Gonzalo Higuain, diversi ...

Calciomercato Napoli - portiere e centrocampista : assalto incredibile per accontentare Ancelotti : Calciomercato Napoli – L’arrivo di Carlo Ancelotti ha cambiato le carte in tavola in casa Napoli soprattutto per quanto riguarda il mercato, il presidente De Laurentiis pronto a scatenarsi per accontentare l’ex allenatore del Bayern Monaco, in particolar modo nelle ultime ore importanti novità. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ Carlo Ancelotti è stato a cena venerdì sera, a Londra Kia Joorabchian, il ...

Mondiali di Calcio - Apple aggiorna l'app Clips con contenuti a tema - : Aggiunto un adesivo animato, un'etichetta e un poster con testo personalizzabile Manca meno di un mese all'inizio della Coppa del Mondo FIFA , si parte il 14 giugno alle 17:00 italiane con il match Russia Arabia Saudita, e per l'occasione Apple ha aggiornato l'app Clips introducendo alcuni contenuti a tema. Come si legge dalla ...