Cagliari | Maran | lavoro e passione

Maran nuovo allenatore del Cagliari : Rolando Maran è ufficialmente il nuovo allenatore del Cagliari. Il tecnico ex Chievo ha firmato questa mattina un contratto biennale e sarà presentato alle 16 in conferenza stampa alla Sardegna Arena. ...

Ufficiale - il Cagliari affida la panchina a Maran : i dettagli : Il Cagliari Calcio ha trovato l’accordo con Rolando Maran, il quale questa mattina è stato presentato alla stampa: è il nuovo tecnico dei sardi “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’ingaggio di Rolando Maran, a cui sarà affidata la guida tecnica della prima squadra a partire dal prossimo 1° luglio sino al 30 giugno 2020. Il neo allenatore rossoblù è nato a Trento il 14 luglio 1963. La sua carriera da calciatore si è sviluppata ...

Calciomercato : il Cagliari aspetta Maran e prende Srna : Ultime formalità per Rolando Maran al Cagliari: il presidente del club sardo Tommaso Giulini e il ds Marcello Carli hanno di fatto concluso la caccia al nuovo allenatore e sono pronti all’annuncio ufficiale. È solo una formalità: si stanno curando gli ultimi dettagli per definire l’addio al Chievo di Maran. Poi sarà la volta della firma del contratto con la società rossoblù. Il Cagliari sta già lavorando per la stagione 2018/19 anche ...

Calciomercato Cagliari - Maran si porta un pupillo : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari ha deciso di ripartire da Rolando Maran, adesso è il momento di pensare al Calciomercato. La rosa a disposizione del nuovo allenatore sarà ricostruita, partendo dal centrocampo, reparto nel quale Giulini sembra voler agire immediatamente. Il primo tassello sarà un regista, con il Cagliari che ha già avanzato una proposta di prestito al Milan per avere Locatelli, giovane centrocampista dell’under 21 ma ...

Cagliari - le prime due mosse di calciomercato per Maran : Cagliari che pianifica il futuro partendo dalle richieste di mister Maran, il quale vuole rimpolpare il centrocampo in vista della prossima annata Il Cagliari ha dato il via al suo nuovo progetto tecnico, targato da mister Maran. La squadra sarda dovrà crescere di rendimento rispetto all’ultima annata deludente e per farlo si ‘aiuterà’ anche col calciomercato. La rosa a disposizione del nuovo allenatore sarà ricostruita, ...

Cagliari - scelto Maran : ecco come cambia la squadra sarda - ma serve l’impegno di Giulini : Rolando Maran è il nuovo allenatore del Cagliari, scelto dal presidente Giulini dopo l’esonero di Diego Lopez per guidare la squadra sarda Il Cagliari ha deciso di affidare la panchina a Rolando Maran, dopo l’esonero di Diego Lopez ufficializzato nella serata di ieri. L’ex allenatore del Chievo Verona è pronto a ripartire, dopo una serie di ottime annate ed una stagione non granché nell’anno passato, quando fu esonerato ...

Cagliari - ufficiale il divorzio con Diego Lopez : Maran in pole come suo sostituto : Ufficializzato il divorzio con Diego Lopez, il Cagliari si lancia adesso all’assalto di Rolando Maran per consegnargli la panchina rossoblu Il Cagliari divorzia da Diego Lopez. Il club sardo ha ufficializzato in un comunicato la fine del rapporto con il tecnico uruguaiano, al quale non è bastato raggiungere l’obiettivo salvezza per essere confermato. “Il Cagliari Calcio saluta l’allenatore Diego Lopez e lo ringrazia con ...