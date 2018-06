Buon compleanno Nancy Sinatra | Sergio Staino…

romadailynews

: ?? How many smiles for this man's birthday? Parabéns @officialcafu! ???????? 'Un giorno senza sorriso è un giorno perso'… - acmilan : ?? How many smiles for this man's birthday? Parabéns @officialcafu! ???????? 'Un giorno senza sorriso è un giorno perso'… - OfficialASRoma : ??? 6 stagioni in giallorosso ?? 218 presenze ?? 8 gol ???? 1 Scudetto ?? 1 Supercoppa ??? Membro della Hall of Fame ?? B… - rusembitaly : Buon compleanno, Alexander #Pushkin! ?????? -

(Di venerdì 8 giugno 2018)…Sonia Braga, Giovanna Sanna, Mario Ielpo, Marco Scibona, Valentina Loiero, Gennaro Iezzo, Edoardo Rixi, Vincenzo Santoruvo, Javier Mascherano, Cristina Coletta, Giampietro Perrulli, Federico Benetti, Elena Tonetta, Samuele Montagna, Eleonora Zanetti… Oggi 8 giugno compiono gli anni: Marco Barbot, ex calciatore; Poldo Bendandi, attore; Gastone Nordio, ex calciatore; Egidio Caporello, vescovo; Enzo Erminero, politico; Edda Ferronao, attrice; Fernando Aiuti, immunologo, politico; Antonio Napoletano, vescovo; Angelo Amato, cardinale; Lamberto Leonardi, ex calciatore, allenatore;, cantante, attrice;Staino, disegnatore, fumettista, regista; Ugo Maria Morosi, attore, doppiatore; Antonio de Salvo, magistrato, esperantista; Franco Acampora, attore; Paola Goisis, politica; Sandra Landi, saggista, scrittrice; Luigi Antonio Secco, ...